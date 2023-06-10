Месяц назад победитель ЛЧ был предсказан с помощью битых яиц: пока у прогноза 100%-ная точность

Еще в мае мы рассказывали о необычном прогнозе на победителя Лиги чемпионов.

С тех пор этот ролик стал только популярнее в соцсетях, поэтому давайте освежим в памяти предсказание с помощью битых яиц.

Исходы четвертьфиналов и полуфиналов ЛЧ были спрогнозированы безошибочно.

Остался один шаг до статуса главного прорицателя сезона-2022/23. Для этого «Интер» должен сегодня в Стамбуле сотворить сенсацию и победить «Манчестер Сити». Верим?