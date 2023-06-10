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    • Месяц назад победитель ЛЧ был предсказан с помощью битых яиц: пока у прогноза 100%-ная точность

    Месяц назад победитель ЛЧ был предсказан с помощью битых яиц: пока у прогноза 100%-ная точность

    Еще в мае мы рассказывали о необычном прогнозе на победителя Лиги чемпионов.

    С тех пор этот ролик стал только популярнее в соцсетях, поэтому давайте освежим в памяти предсказание с помощью битых яиц.

    Исходы четвертьфиналов и полуфиналов ЛЧ были спрогнозированы безошибочно.

    Остался один шаг до статуса главного прорицателя сезона-2022/23. Для этого «Интер» должен сегодня в Стамбуле сотворить сенсацию и победить «Манчестер Сити». Верим?

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4714

      Бомбардиръ 1 час назад

      Если сегодня будет осечка, то это предсказание будет ни к чему...

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      Рейтинг: +244

      JIEGEHDA > Бомбардиръ 1 час назад

      Да можно придумать много выходов . Типо сделать дырку с помощью иголки или юлы . И потом яйцо как бы потеряет прочность . Но если видео давнее и он угадал что этот Наполи вылетит от такого Милана . Это хорошо прям . Ведь всё остальное почти итоги которые и так можно было угадать

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      Рейтинг: +4714

      Бомбардиръ > JIEGEHDA 1 час назад

      Тогда, по-вашему будет значить, что если не яйца, то сам человек пророк)

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