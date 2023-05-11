«Интер» выиграет Лигу чемпионов: эпичный прогноз с помощью битых яиц

В соцсетях завирусился ролик с необычным прогнозом на победителя Лиги чемпионов.

Исходы четвертьфиналов были предсказаны безошибочно.

В финал пройдут, если верить битым яйцам, «Манчестер Сити» и «Интер», а в решающем матче сильнее окажутся миланцы.

Скоро сверимся, а пока напоминаем результаты первых полуфиналов:

Ответные матчи состоятся на следующей неделе.