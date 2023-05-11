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    • «Интер» выиграет Лигу чемпионов: эпичный прогноз с помощью битых яиц

    «Интер» выиграет Лигу чемпионов: эпичный прогноз с помощью битых яиц

    В соцсетях завирусился ролик с необычным прогнозом на победителя Лиги чемпионов.

    Исходы четвертьфиналов были предсказаны безошибочно.

    В финал пройдут, если верить битым яйцам, «Манчестер Сити» и «Интер», а в решающем матче сильнее окажутся миланцы.

    Скоро сверимся, а пока напоминаем результаты первых полуфиналов:

    Ответные матчи состоятся на следующей неделе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2023 11:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2614

      serglider 3 часа назад

      Да ну! Осьминоги были, котики, собачки, свинки... Вот уже и до куриных яиц дошли)))

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