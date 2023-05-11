«Интер» выиграет Лигу чемпионов: эпичный прогноз с помощью битых яиц

Да ну! Осьминоги были, котики, собачки, свинки... Вот уже и до куриных яиц дошли)))
В соцсетях завирусился ролик с необычным прогнозом на победителя Лиги чемпионов.
Исходы четвертьфиналов были предсказаны безошибочно.
В финал пройдут, если верить битым яйцам, «Манчестер Сити» и «Интер», а в решающем матче сильнее окажутся миланцы.
Скоро сверимся, а пока напоминаем результаты первых полуфиналов:
- «Реал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» – 1:1
- «Интер» на выезде победил «Милан» – 2:0
Ответные матчи состоятся на следующей неделе.