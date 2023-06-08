Журналист Балаге: «Ожидается, что Месси выиграет «Золотой мяч» в этом году»

Авторитетный испанский журналист Гильем Балаге (более 1 млн подписчиков в твиттере) написал, что Лионель Месси, вероятно, станет восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

«Месси семь раз получал «Золотой мяч» и, как ожидается, выиграет его в этом году после успеха на чемпионате мира», – говорится в материале Балаге.