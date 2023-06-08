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    • Журналист Балаге: «Ожидается, что Месси выиграет «Золотой мяч» в этом году»

    Журналист Балаге: «Ожидается, что Месси выиграет «Золотой мяч» в этом году»

    Авторитетный испанский журналист Гильем Балаге (более 1 млн подписчиков в твиттере) написал, что Лионель Месси, вероятно, станет восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

    «Месси семь раз получал «Золотой мяч» и, как ожидается, выиграет его в этом году после успеха на чемпионате мира», – говорится в материале Балаге.

    • В декабре 2022 года Месси впервые в карьере выиграл ЧМ. Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.
    • Ранее он брал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +506

      НикКин 4 часа назад

      Какое открытие сделал )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +469

      Romeo 123 5 часов назад

      Скоро из-за гнома будет противно смотреть футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1901

      Fialet 5 часов назад

      Щас у Меси очередной каприз появится, захочет чтобы было 10 мячей. И ведь запросто могут оформить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      Alejandrrro 6 часов назад

      Да сразу 10 Золотых мячей ему надавайте, уже всем давно понятно что эта награда необъективная, а значит и ценности в ней мало

      1
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