Журналист Балаге: «Ожидается, что Месси выиграет «Золотой мяч» в этом году»

Авторитетный испанский журналист Гильем Балаге (более 1 млн подписчиков в твиттере) написал, что Лионель Месси, вероятно, станет восьмикратным обладателем «Золотого мяча».
«Месси семь раз получал «Золотой мяч» и, как ожидается, выиграет его в этом году после успеха на чемпионате мира», – говорится в материале Балаге.
- В декабре 2022 года Месси впервые в карьере выиграл ЧМ. Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.
- Ранее он брал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.
Источник: BBC