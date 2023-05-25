Семак назвал условие для своего перехода в европейский клуб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о возможности поработать в Европе.

– Конкурентоспособна ли наша тренерская школа, если брать Европу в целом?

– Да. Это и на примере РПЛ видно. К нам же приезжают хорошие специалисты европейского уровня. На их фоне наши российские специалисты показывают хорошие результаты.

В чем в таком случае отличие? Так что – конечно, конкурентоспособна.

– Нет ли у вас желания доказать это в зарубежном чемпионате?

– Вопрос в том, куда ехать и зачем? Не поедут же наши ведущие игроки в средний европейский клуб для того, чтобы просто там играть. Им же интересно выступать в сильных клубах, выигрывать титулы.

Есть хорошее в этом плане предложение – они едут. То же самое относится и к тренерам. Чтобы уехать из России, должно появиться более интересное предложение из более сильного чемпионата. Где, к слову, и своих сильных тренеров хватает.

Кстати, в топ‑лигах все в курсе тех или иных событий: в одном пространстве находятся, им проще делать оценку или разбирать работу того или иного специалиста.

Так что при прочих равных условиях они не станут рисковать, приглашая, образно говоря, неизвестного тренера из России. А возьмут человека из другого чемпионата, видя его работу там.

Так же как и у нас – молодому специалисту надо дождаться момента, чтобы ему дали возможность. Или, работая в одном клубе, ты должен доказать, что достоин быть приглашенным в более сильную команду.