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  • Семак назвал условие для своего перехода в европейский клуб

Семак назвал условие для своего перехода в европейский клуб

25 мая 2023, 09:43
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о возможности поработать в Европе.

– Конкурентоспособна ли наша тренерская школа, если брать Европу в целом?

– Да. Это и на примере РПЛ видно. К нам же приезжают хорошие специалисты европейского уровня. На их фоне наши российские специалисты показывают хорошие результаты.

В чем в таком случае отличие? Так что – конечно, конкурентоспособна.

– Нет ли у вас желания доказать это в зарубежном чемпионате?

– Вопрос в том, куда ехать и зачем? Не поедут же наши ведущие игроки в средний европейский клуб для того, чтобы просто там играть. Им же интересно выступать в сильных клубах, выигрывать титулы.

Есть хорошее в этом плане предложение – они едут. То же самое относится и к тренерам. Чтобы уехать из России, должно появиться более интересное предложение из более сильного чемпионата. Где, к слову, и своих сильных тренеров хватает.

Кстати, в топ‑лигах все в курсе тех или иных событий: в одном пространстве находятся, им проще делать оценку или разбирать работу того или иного специалиста.

Так что при прочих равных условиях они не станут рисковать, приглашая, образно говоря, неизвестного тренера из России. А возьмут человека из другого чемпионата, видя его работу там.

Так же как и у нас – молодому специалисту надо дождаться момента, чтобы ему дали возможность. Или, работая в одном клубе, ты должен доказать, что достоин быть приглашенным в более сильную команду.

  • «Зенит» стал победителем РПЛ в 5-й раз подряд.
  • Теперь у команды 10 чемпионских титулов в истории.
  • Семак тренирует петербуржцев с 2018 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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nik55
1684998301
от кормушки тебя не оторвут
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R_a_i_n
1684999656
Вряд-ли Семак из теплицы захочет выбираться .
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Rabinovi_ch
1685000601
"Чтобы уехать из России, должно появиться более интересное предложение из более сильного чемпионата." Черчесов уехал и шороху наводит в Венгрии. Ещё пару таких сезонов, и в клубы ТОП-5 лиг позовут.
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Skull_Boy
1685000782
Да кому ты нужен мудень и без подпивки от Газпрома от тебя толкун ет
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erybov1965
1685001439
На примере РПЛ,как раз ничего не видно,за последние 5 лет,ни один иностранный тренер ничего не добился,а приехали они к нам за не плохие деньги.Примерно тоже самое можно сказать и за иностранных игроков,кроме бразильцев в Зените,да и то за последние 2 года.Никто Семака и наших тренеров в хороший европейский чемпионат не пригласит или они сами не поедут из-за зарплаты.А чтобы тренеру доказать себе и всем,что он не пустое место,надо брать клуб первой лиги или с "низов" РПЛ и добиваться с ним стабильного результата,учитывая,конечно желание владельца это сделать.А все заметили,что как раз последние 5 лет чемпионом становится Зенит,а наших клубов после групповых турниров еврокубков никто не видел.Так нам идет на пользу такое чемпионство?
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Иван Петров 1986
1685004224
Кому ты там без газпрома нужен.
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Persona_non_Grata
1685005807
Условия два - Газпром становится спонсором и гарантии админресурса !!!)))
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Axe111
1685009816
Боже,о чем речь))))))))
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