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    • «Стыдно за свое поведение»: Кержаков извинился перед Спаллетти

    «Стыдно за свое поведение»: Кержаков извинился перед Спаллетти

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков извинился перед тренером «Наполи» Лучано Спаллетти.

    «Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера.

    Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: «Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?» Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.

    Анализирую это сейчас – и становится стыдно за свое поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный – как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей.

    Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти. Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Еще раз приношу извинения», – цитирует Кержакова Sports.ru.

    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.
    • «Наполи» выиграл Серию А в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.

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    Источник: Sports.ru

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    05.05.2023 10:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +554

      eugen-han 5 мая, 11:36

      У либерастов это называется быть гибким в различных ситуациях при разных обстоятельствах, а у нормальных людей в народе,- это понимается как: ,,нет внутреннего стержня" или ,,без царя в голове"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11573

      alp 5 мая, 10:47

      кому то интересно мнение труса и предателя?

      2
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