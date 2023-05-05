«Стыдно за свое поведение»: Кержаков извинился перед Спаллетти

У либерастов это называется быть гибким в различных ситуациях при разных обстоятельствах, а у нормальных людей в народе,- это понимается как: ,,нет внутреннего стержня" или ,,без царя в голове"...
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков извинился перед тренером «Наполи» Лучано Спаллетти.
«Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера.
Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: «Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?» Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.
Анализирую это сейчас – и становится стыдно за свое поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный – как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей.
Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти. Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Еще раз приношу извинения», – цитирует Кержакова Sports.ru.
- Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
- За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.
- «Наполи» выиграл Серию А в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.
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