«Стыдно за свое поведение»: Кержаков извинился перед Спаллетти

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков извинился перед тренером «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера.

Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: «Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?» Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.

Анализирую это сейчас – и становится стыдно за свое поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный – как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей.

Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти. Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Еще раз приношу извинения», – цитирует Кержакова Sports.ru.

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.

За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.

«Наполи» выиграл Серию А в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.

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