Экс-арбитр ФИФА Лапочкин: «Соболев должен был быть удален на 39‑й минуте»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал спорные моменты матча между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1). Он считает, что форвард московской команды Александр Соболев должен был получить красную карточку в первом тайме.

«Столкновение Голенкова с Масловым – игровой момент, потому что оба смотрят на мяч, я не вижу здесь фола. Это случайное столкновение, а вот следующий момент, когда Зиньковский толкает Миронова в спину, это фол. Надо было назначить штрафной удар в центре поля, и тогда бы у никого не возникло вопросов.

Когда судья дает финальный свисток, он добавляет три минуты к основному времени, минимум их они должны сыграть. Если за это время ничего не происходит, то игра заканчивается, но в этом матче в добавленное время не было замен, не выходили доктора, но были предъявлены карточки, поэтому формально арбитр должен был добавить 20–30 секунд. У судьи был повод дать подать угловые.

Соболев забивает гол в добавленное время, а он должен был быть удален на 39‑й минуте. Он безрассудно врезается плечом в лицо Ланговичу, это чистейшая желтая карточка за грубую игру, у него к тому моменту уже была одна желтая», – сказал Лапочкин.