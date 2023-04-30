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  • Экс-арбитр ФИФА Лапочкин: «Соболев должен был быть удален на 39‑й минуте»

Экс-арбитр ФИФА Лапочкин: «Соболев должен был быть удален на 39‑й минуте»

30 апреля 2023, 22:44
16

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин разобрал спорные моменты матча между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1). Он считает, что форвард московской команды Александр Соболев должен был получить красную карточку в первом тайме.

«Столкновение Голенкова с Масловым – игровой момент, потому что оба смотрят на мяч, я не вижу здесь фола. Это случайное столкновение, а вот следующий момент, когда Зиньковский толкает Миронова в спину, это фол. Надо было назначить штрафной удар в центре поля, и тогда бы у никого не возникло вопросов.

Когда судья дает финальный свисток, он добавляет три минуты к основному времени, минимум их они должны сыграть. Если за это время ничего не происходит, то игра заканчивается, но в этом матче в добавленное время не было замен, не выходили доктора, но были предъявлены карточки, поэтому формально арбитр должен был добавить 20–30 секунд. У судьи был повод дать подать угловые.

Соболев забивает гол в добавленное время, а он должен был быть удален на 39‑й минуте. Он безрассудно врезается плечом в лицо Ланговичу, это чистейшая желтая карточка за грубую игру, у него к тому моменту уже была одна желтая», – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Лапочкин Сергей
Комментарии (16)
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шахта Заполярная
1682885955
Лампочкин, вот лично тебе Соболев ни чего не должен.
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Persona_non_Grata
1682886190
ВАР не имеет права вмешиваться в моменты с нарушениями на желтую ! Лапочкин посмотрел с нескольких ракурсов момент и выдал вердикт ( не уверен что правильный, только его субъективное мнение ). Таких моментов в каждом матче полно и в этом тоже было несколько, я сейчас тоже могу привести примеры, где игрокам Ростова ДОЛЖНЫ были давать желтые ! Не факт, что Левников прям четко видел момент, добавлю не очевидный и при этом дав уже одну желтую (за разговоры и это в принципе справедливо), вполне мог не давать вторую...
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Romeo 123
1682887799
Какой раз дельфина не удаляют, отстранить от футбола на год пусть в дельфинарии поработает
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DOCTOR PENALTY
1682890301
Соболев как обезьяна с гранатой, не знаешь чего от него ждать, в любой момент способен на безумный поступок. Психолога что-ли прикрепили бы к нему.
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dim29
1682893070
Как же ВЫ любите хайпануть на спартаке.иногда.для разнообразия что бы не быть предвзятым.вспоминаете других.Там кстати чел не помню фамилию.на 2 ещё 1 тайме наиграл.но кому это интересно.это же не игрок спартака.Вспоминается присказка о соринке.а ещё помню фразу Карпина.играли 2 говна.
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kremen4ulil
1682893365
Мужики, вот вам совет). Ставлю уже 15 лет. Не ведитесь на каналы, группы и прочую ерунду, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: Серебряный прогноз. Выходит на первом месте.
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FCSpartakM
1682925743
У меня вопрос, почему не обсуждают моменты с фолами Мелехина, который наиграл на 3 ЖК, как модно искать темную кошку , когда фигурирует Спартак.
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АлексМак
1682926265
Самый адекватный был арбитр. И говорит всегда всё верно. Жаль что не судит уже.
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GoLenaStop
1682938262
А, хватит обсасывать этот договорняк! - хрюкатанов красиво вывели на принципиальный убой Зенитом. Ха!
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