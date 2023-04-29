Судья ошибочно не удалил Соболева в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов)

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев должен был быть удален в первом тайме матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«40-я минута.

Соболев врезается в игрока «Ростова» без попытки сыграть в мяч в безрассудной манере.

Правильное решение: желтая карточка (для игрока она вторая – удаление)» – написал Федотов.