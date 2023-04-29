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  • Судья ошибочно не удалил Соболева в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов)

Судья ошибочно не удалил Соболева в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов)

29 апреля 2023, 22:22
17

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев должен был быть удален в первом тайме матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«40-я минута.

Соболев врезается в игрока «Ростова» без попытки сыграть в мяч в безрассудной манере.

Правильное решение: желтая карточка (для игрока она вторая – удаление)» – написал Федотов.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Соболев Александр Федотов Игорь
Комментарии (17)
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Garrincha58
1682796604
всё правильно судейки и тут на портачили без их ошибок не обходится ни один матч понимаю Карпина хотя он часто и не по делу психует но тут явно украли победу жаль этих двух очков может не хватить им в концовке
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эд100
1682796758
а давайте его удалим до конца чемпионата..., а милехина не надо было удалять??? КЛОУНЫ!!!
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qawzsexdr
1682798427
Это уже какой матч в сезоне когда Соболеву не дали 2 ЖК? Точно больше 5
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paracetamol
1682800210
Спердяк тянут за уши, но куда? Они уже все прокакали!
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Чехов на Садовой
1682800242
Левник он и есть Левник. Как ты его не назови. Ну накипело , блин.
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моэм
1682803365
Раньше Спартак такие матчи сам брал , без судей .....а если что то дают , то почему бы не взять ?....принцип дают бери, бьют беги - стал главным принципом Спартака ....ну и что ?.....чмо Соболев грязный игрок ? ....ну и что ?....но всё же такие явные попытки запугать и "сломать" молодого игрока должны судьёй пресекаться однозначно.....дедовщиной попахивает.
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FCSpartakM
1682807118
То есть Мелехин играет на 3 жк -его не смущает, а стык в центре поля, где соболя первого сбивают , то сразу видит
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Artemka444
1682811409
Соболев это скот!!!
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Romeo 123
1682817913
Какой раз уже дельфина не удаляют, в каждом третьем матче зарабатывает удаление
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АлексМак
1682845819
Вот! Так всегда со Сраптаком, тянут за все места его повыше в таблице. Естетвенно все понимают давно, что не просто так.
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