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Ловчев поддержал Карпина и раскритиковал Федуна

30 апреля 2023, 19:29
5

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поддержал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в конфликте с Леонидом Федуном.

Федун вчера язвительно высказался об удалении Карпина в матче «Спартака» с «Ростовом» (1:1).

«Мне непонятно, зачем Федун все время пытается уколоть Карпина. Говорит, что Карпину принципиально обыграть «Спартак». А что тут такого? Что тут необычного? Карпину что, должны быть по барабану такие матчи?

Не понимаю Федуна – ты же ему доверял все – от работы в офисе клуба до работы с командой, а потом говоришь – сбитый летчик. Ну несерьезно. Зачем опускаться до такого? Ты же его сам выгнал из «Спартака». Что, Карпину надо спокойно относиться к играм против красно-белых?

По большому-то счету, Карпин с молодежью своей идет выше «Спартака». И не сказать, что это незаслуженно. Кто тут кого подкалывать должен?» – написал Ловчев.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Ловчев Евгений Федун Леонид
Комментарии (5)
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эд100
1682874821
да разве только это?..., ты вообще ни хера не понимаешь, совка вездесущая.
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oyabun
1682877293
Как то не складывается. У Карпина был конфликт с Федуном. Но Федуна в Спартаке уже год как нет, а Карпину всё так же "..принципиально обыграть «Спартак».. В чем тут принцип?
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ivany4
1682881860
Кто где идет сиюминутная ситуация, дорога еще не кончилась. А судить о конфликте можно только точно зная его подноготную. Да и принципиальности у Карпина уже давно нет. Просто журналюги нагнетают якобы интригу. А по сути, обыграть Спартак или малобюджетный клуб, это две большие разницы.
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zigbert
1682927605
Ловчев как с луны свалился. Раньше надо было поддерживать.
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