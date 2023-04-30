Ловчев поддержал Карпина и раскритиковал Федуна

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поддержал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в конфликте с Леонидом Федуном.

Федун вчера язвительно высказался об удалении Карпина в матче «Спартака» с «Ростовом» (1:1).

«Мне непонятно, зачем Федун все время пытается уколоть Карпина. Говорит, что Карпину принципиально обыграть «Спартак». А что тут такого? Что тут необычного? Карпину что, должны быть по барабану такие матчи?

Не понимаю Федуна – ты же ему доверял все – от работы в офисе клуба до работы с командой, а потом говоришь – сбитый летчик. Ну несерьезно. Зачем опускаться до такого? Ты же его сам выгнал из «Спартака». Что, Карпину надо спокойно относиться к играм против красно-белых?

По большому-то счету, Карпин с молодежью своей идет выше «Спартака». И не сказать, что это незаслуженно. Кто тут кого подкалывать должен?» – написал Ловчев.