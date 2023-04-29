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Федун язвительно высказался об удалении Карпина

29 апреля 2023, 22:39
3

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после игры с москвичами (1:1).

«Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально.

Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Для всех бывших спартаковцев кровь из носу хочется обыграть «Спартак», – сказал Федун.

  • Карпин ранее играл за «Спартак» и тренировал его.
  • Тренера удалил главный судья Кирилл Левников.
  • «Спартак» спасся на 90+4 минуте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (3)
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Бриг
1682801262
Кто же так настраивает "всех бывших спартаковцев"? Вон Дзагоев о ЦСКА отзывается с большим уважением, несмотря ни на что.
Ответить
моэм
1682831623
Удивляет , что Федун не видит дальше собственного носа , ведь именно такой результат выгоден Зениту . чтобы красиво оформить чемпионство в Питере победой над Спартаком , хоть игрой . хоть прикормленными судьями.....Федуну было бы лучше объединиться с Карпиным против питерского монстра , которому дрязги внизу , особенно среди ближайих конкурентов , только на руку.
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paracetamol
1682832631
Для всех бывших спартаковцев кровь из носу хочется обыграть «Спартак», – сказал Федун... Очень патриотичное поведение рыл. Яркая демонстрация любви к вырастившей их мамаше-свинке!
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