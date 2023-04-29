Федун язвительно высказался об удалении Карпина

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после игры с москвичами (1:1).

«Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально.

Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Для всех бывших спартаковцев кровь из носу хочется обыграть «Спартак», – сказал Федун.