«Для галочки – это его пребывание в «Спартаке» и его трансферы»: Зарема резко ответила Асхабадзе

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, продолжила полемику с генеральным директором «Факела» Романом Асхабадзе.

Салихова после победы «Факела» над «Динамо» отметила вклад в воронежскую победу вратаря Ильи Свинова, который принадлежит «Спартаку».

Асхабадзе ответил, что «Спартак» купил Свинова «для галочки».

Функционер работал в «Спартаке» в 2006-2015 годах.

«Свинов – это талантливый вратарь, был куплен «Спартаком», потому что спортивный блок клуба в лице Луки Каттани и Артема Реброва изучил его профессиональные качества и определил вратарем с перспективой роста.

А вот сам Асхабадзе находился в «Спартаке» для галочки, равно как и его трансферы Лукаса Барриоса и Патрика Эберта. Поэтому неудивительно, что им не удалось взять ни одного трофея», – сказала Салихова.