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  • «Для галочки – это его пребывание в «Спартаке» и его трансферы»: Зарема резко ответила Асхабадзе

«Для галочки – это его пребывание в «Спартаке» и его трансферы»: Зарема резко ответила Асхабадзе

30 апреля 2023, 00:43
2

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, продолжила полемику с генеральным директором «Факела» Романом Асхабадзе.

  • Салихова после победы «Факела» над «Динамо» отметила вклад в воронежскую победу вратаря Ильи Свинова, который принадлежит «Спартаку».
  • Асхабадзе ответил, что «Спартак» купил Свинова «для галочки».
  • Функционер работал в «Спартаке» в 2006-2015 годах.

«Свинов – это талантливый вратарь, был куплен «Спартаком», потому что спортивный блок клуба в лице Луки Каттани и Артема Реброва изучил его профессиональные качества и определил вратарем с перспективой роста.

А вот сам Асхабадзе находился в «Спартаке» для галочки, равно как и его трансферы Лукаса Барриоса и Патрика Эберта. Поэтому неудивительно, что им не удалось взять ни одного трофея», – сказала Салихова.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Асхабадзе Роман Салихова Зарема
Комментарии (2)
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vladik12
1682804689
А теперь эта мадам пусть вспомнит, кто ей привез безвестного Промеса из "Твенте" в 2014.
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Snek
1682817728
А Заремка много трофеев взяла? Мне кажется только Федун её сзади взял и всё.
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