Асхабадзе не понравилось, что Зарема «схайповала» на победе «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал слова жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой после матча воронежцев с «Динамо» (2:0). Она отметила вклад «Спартака».

«Хайповать на чужой победе не достойно лучшего менеджера страны. Уважение к любому сопернику делает нас сильнее.

Что касается Ильи Свинова, то он был, есть и будет де-факто игроком «Факела», который нашел его во второй лиге и воспитал, а «Спартак» купил его как лучшего вратаря первой лиги, правда, сам не понял, зачем – видимо, для галочки!» – сказал Асхабадзе.