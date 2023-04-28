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  • Зарема отметила вклад «Спартака» в поражение «Динамо» в матче 100-летия

Зарема отметила вклад «Спартака» в поражение «Динамо» в матче 100-летия

28 апреля 2023, 23:46
10

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова прокомментировала поражение «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ против «Факела» (0:2). Игра была ознаменована празднованием 100-летия московского клуба.

«Юбилей, ГУМ, Александр Овечкин, ветераны поют гимн, реклама по ТВ, у блогеров, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие. Но выходит вратарь «Спартака» Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж!

Только не меняйте Славишу Йокановича», – сказала Зарема.

  • Дубль оформил Георгий Гонгадзе.
  • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
  • Свинов арендован «Факелом» у «Спартака» до лета.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Динамо Спартак Свинов Илья Салихова Зарема
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1682717842
Как серпом по яйцам. Изощрённо. *
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dim29
1682726411
Овца.так нельзя глумится .не позорь КБ
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jek718875
1682737120
Расстреляла в упор
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Бригадный
1682737166
Не надо путать проституток с этими, как его... Проводницами, что ли? Тьфу ты, - экскортницами. У экскортниц - образование, шарм, интеллект. Наличествуют. Проститутка в футболе - дура дурой. А экскортнице понять эту, в принципе, довольно тупую игру - как ... Никаких проблем. Вот, и тут очень наглядно всё. Зарема эта в данном конкретном случае весьма грамотно ситуевину по полочкам разложила. Всё - по делу. Умничка! Была бы в "Динамо" своя экскортница - весьма вероятно, не было бы такого позора.
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Эном айс
1682743047
"вратарь «Спартака» Илья Свинов" радостно в Воронеже заглотил от Спартака четыре гола. Это в августе. А в Москве его просто не выпустили . От греха подальше.) А вообще гнусное занятие плясать на чужих костях. За свой "юбилей" видимо "мучительно больно(и) за бесцельно прожитые годы..")
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DVOK68
1682743934
)))
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somn
1682745420
А что она такая злая?
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моэм
1682748754
Слова про Йокановича говорят о том что и бабы иногда зрят в корень .... вот скажите как можно было приглашать после Шварца , тренера с совершенно другим подходом к игре ? ....Шварц -тренер атаки , разработал СВОЮ стратегию , создал СВОИ тактические схемы , подобрал для решения СВОИХ задач нужных игроков , так почему бы не поставить главным тренера с относительно похожими , атакующими, принципами игры ???....Йокановичу , чтобы поставить свою игру поневоле пришлось разрушить наработки Шварца , теперь для решения СВОИХ схем , ему большинство нынешних игроков не нужны.....теперь вопросы ; кого уберут , полкоманды или Йокановича ?....или будут и дальше ехать на " ручнике" ?
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cska1948
1682750893
Вот змеюка!
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