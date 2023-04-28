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    • Зарема отметила вклад «Спартака» в поражение «Динамо» в матче 100-летия

    Зарема отметила вклад «Спартака» в поражение «Динамо» в матче 100-летия

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова прокомментировала поражение «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ против «Факела» (0:2). Игра была ознаменована празднованием 100-летия московского клуба.

    «Юбилей, ГУМ, Александр Овечкин, ветераны поют гимн, реклама по ТВ, у блогеров, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие. Но выходит вратарь «Спартака» Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж!

    Только не меняйте Славишу Йокановича», – сказала Зарема.

    • Дубль оформил Георгий Гонгадзе.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
    • Свинов арендован «Факелом» у «Спартака» до лета.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.04.2023 23:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4570

      fakeid 37 минут назад

      тупая гнида, как и всегда. скорей бы уже 7 мая, посмотрит, как она спрячет рыло на неделю.

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      Рейтинг: +24661

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Как серпом по яйцам. Изощрённо. *

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