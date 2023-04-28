Зарема отметила вклад «Спартака» в поражение «Динамо» в матче 100-летия

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова прокомментировала поражение «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ против «Факела» (0:2). Игра была ознаменована празднованием 100-летия московского клуба.

«Юбилей, ГУМ, Александр Овечкин, ветераны поют гимн, реклама по ТВ, у блогеров, куча хвалебных статей во славу менеджеров и спортивного директора, колоссальный бюджет на пиар, подобран удобный соперник на столетие. Но выходит вратарь «Спартака» Илья Свинов, и праздник оправляется в Воронеж!

Только не меняйте Славишу Йокановича», – сказала Зарема.