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    • Мостовой: «В Европе советовали после игр выпить бокал вина или пива»

    Мостовой: «В Европе советовали после игр выпить бокал вина или пива»

    Александр Мостовой сравнил отношение к употреблению алкоголя футболистами в России и Европе.

    «Что у хоккеистов, что у футболистов сумасшедшие нагрузки, очень энергозатратные виды спорта. В этом плане мы похожи, баскетбол мне кажется полегче.

    За всех не скажу, но за себя и кого знаю, могу сказать, что пару бокалов пива или вина можем позволить. Только после игры, конечно, до игры никогда.

    Я вообще пиво первый раз попробовал в 25 лет, запретный напиток был. Когда переехал играть в Европу, там даже советовали после игр один или два бокала пива. В «Сельте» бокал вина после матча обычное дело было.

    Менталитет другой. У нас, если кто-то выпивает где-то, уже алкоголиком считают, но ничего страшного в этом нет, для восстановления даже полезно.

    Так ладно два бокала пива, я знаю людей, кто может бочку выпить, а на следующий день он быстрее всех будет бегать и упражнения выполнять. Все разные, каждый расслабляется, как хочет», – сказал Мостовой.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67928

      portero 1 час назад

      Кто же пьёт в Испании, Италии или Франции воду, когда есть вино!!!!
      Мне так объясняли местные, вино это вместо воды...

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