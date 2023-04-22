«Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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Ориентировочные составы:

Судья: Виталий Мешков (Россия)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 43 (4,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 24

Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

Коэффициенты:

Победа Зенита – 1.48

Ничья – 4.80

Победа Динамо – 6.40

Прогноз на матч: победа Зенита и ТБ 1,5

Где смотреть матч Зенит – Динамо