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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Динамо»: 24 тур РПЛ, 22 апреля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Динамо»: 24 тур РПЛ, 22 апреля 2023

    «Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Виталий Мешков (Россия)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 43 (4,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 24

    Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

    Коэффициенты:

    • Победа Зенита – 1.48
    • Ничья – 4.80
    • Победа Динамо – 6.40

    Прогноз на матч: победа Зенита и ТБ 1,5

    Где смотреть матч Зенит – Динамо

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18291

      paracetamol 2 часа назад

      Зенит вынесет 100-летних ментов в одну калитку!

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