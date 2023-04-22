«Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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Ориентировочные составы:
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев – Клаудиньо, Вендел, Вильмар Барриос – Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.
- Динамо: Антон Шунин – Элиэзер Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев – Даниил Фомин, Арсен Захарян, Александр Кутицкий – Муми Нгамале, Константин Тюкавин, Денис Макаров.
Судья: Виталий Мешков (Россия)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 43 (4,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 24
Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.
Коэффициенты:
- Победа Зенита – 1.48
- Ничья – 4.80
- Победа Динамо – 6.40
Прогноз на матч: победа Зенита и ТБ 1,5
Источник: «Бомбардир»