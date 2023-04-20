Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: 24 тур РПЛ, 22 апреля 2023

    «Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

    Уверен в победе «Зенита»? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, имея на счету 55 очков. «Динамо» с 39 очками идет на пятой строчке.

    Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

    • Матч состоится в субботу, 22 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:00 мск.

    «Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,47. На ничью можно поставить за 4,70. На выигрыш «Динамо» дают 7,10.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 