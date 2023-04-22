«Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, имея на счету 55 очков. «Динамо» с 39 очками идет на пятой строчке.

Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

Матч состоится в субботу, 22 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:00 мск.

«Зенит» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,47. На ничью можно поставить за 4,70. На выигрыш «Динамо» дают 7,10.

Прогноз на матч Зенит – Динамо