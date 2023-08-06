Зенит - Динамо

с дебютом Эраковича!!!!
|24 тур
|22 апреля, суббота
|19:00
|Зенит
|3:1
|Динамо
|10 тур
|17 сентября, суббота
|19:00
|Динамо
|0:2
|Зенит
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:1
|Зенит
|13 тур
|29 октября, пятница
|19:00
|Зенит
|4:1
|Динамо
|25 тур
|24 апреля, среда
|21:00
|Зенит
|2:0
|Динамо
|11 тур
|21 октября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Зенит
|23 тур
|18 апреля, среда
|19:30
|Зенит
|2:1
|Динамо
|9 тур
|10 сентября, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:0
|Зенит
|20 тур
|22 марта, воскресенье
|13:30
|Динамо
|0:1
|Зенит
|7 тур
|13 сентября, суббота
|18:30
|Зенит
|3:2
|Динамо
|24 тур
|4 октября, воскресенье
|18:30
|Зенит
|2:1
|Динамо
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:0
|Зенит
|20 тур
|19 августа, понедельник
|00:00
|Зенит
|1:2
|Динамо
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Зенит
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Динамо
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:1
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8:1
|+7
|12
|2.
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7:3
|+4
|10
|3.
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11:6
|+5
|9
|4.
|Спартак М
|4
|3
|0
|1
|11:7
|+4
|9
|5.
|Крылья Советов
|4
|2
|2
|0
|11:6
|+5
|8
|6.
|Динамо М
|4
|2
|1
|1
|9:8
|+1
|7
|7.
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7:7
|0
|7
|8.
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7:4
|+3
|7
|9.
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8:8
|0
|5
|10.
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4:7
|-3
|3
|11.
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5:6
|-1
|3
|12.
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3:7
|-4
|3
|13.
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4:10
|-6
|2
|14.
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0:3
|-3
|1
|15.
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3:8
|-5
|1
|16.
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3:10
|-7
|0
с дебютом Эраковича!!!!
позорище, а не игра дома ...
все идет к первому поражению дома за последние 10 лет
Сейчас узнаем, кому на пользу пошел перерыв.