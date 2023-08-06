Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Помощники:
Владимир Миневич, Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Сергей Мацюра
Материалы

Зенит - Динамо

06.08.2023, Воскресенье, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит - Динамо
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
24 тур
22 апреля, суббота 19:00 Зенит 3:1 Динамо
10 тур
17 сентября, суббота 19:00 Динамо 0:2 Зенит
Россия. Кубок (2022/2023)
1/4 финала
15 марта, среда 20:00 Зенит 1:1
(4:5)п		 Динамо
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
18 тур
12 декабря, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 Зенит
13 тур
29 октября, пятница 19:00 Зенит 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
12 декабря, суббота 19:00 Зенит 3:1 Динамо
5 тур
26 августа, среда 20:45 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
6 декабря, пятница 19:30 Зенит 3:0 Динамо
5 тур
10 августа, суббота 19:00 Динамо 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
24 апреля, среда 21:00 Зенит 2:0 Динамо
11 тур
21 октября, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Товарищеские матчи 2018

8 июля, воскресенье 18:00 Зенит 5:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
18 апреля, среда 19:30 Зенит 2:1 Динамо
9 тур
10 сентября, воскресенье 14:00 Динамо 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Динамо 0:3 Зенит
1 тур
19 июля, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
22 марта, воскресенье 13:30 Динамо 0:1 Зенит
7 тур
13 сентября, суббота 18:30 Зенит 3:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 13:30 Зенит 0:3 Динамо
6 тур
24 августа, суббота 13:30 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
17 ноября, суббота 16:00 Динамо 3:0 Зенит
2 тур
28 июля, суббота 13:30 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 20:15 Зенит 2:1 Динамо
35 тур
16 марта, пятница 19:00 Динамо 1:5 Зенит
Россия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда 20:30 Зенит 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 18:30 Зенит 0:0 Динамо
12 тур
10 июня, пятница 20:00 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
14 августа, суббота 16:00 Зенит 1:1 Динамо
3 тур
27 марта, суббота 18:30 Динамо 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 18:30 Зенит 2:1 Динамо
10 тур
24 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Динамо
15 тур
26 июля, суббота 16:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:30 Зенит 9:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 14:00 Динамо 4:2 Зенит
5 тур
14 апреля, суббота 14:00 Зенит 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:2 Зенит
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Зенит
1 тур
12 марта, суббота 16:00 Зенит 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Динамо 0:2 Зенит
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
30 августа, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
8 тур
10 мая, суббота 00:00 Динамо 7:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
19 августа, понедельник 00:00 Зенит 1:2 Динамо
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Зенит
Чемпионат России 2001
20 тур
5 августа, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 Зенит
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Зенит 2:1 Динамо
Чемпионат России 2000
18 тур
5 июля, среда 00:00 Динамо 1:2 Зенит
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Зенит 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Зенит
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Зенит 1:1 Динамо
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Динамо 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Динамо 0:0 Зенит
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Динамо
5 тур
31 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 4 4 0 0 8:1 +7 12
2. Урал 4 3 1 0 7:3 +4 10
3. ЦСКА 4 3 0 1 11:6 +5 9
4. Спартак М 4 3 0 1 11:7 +4 9
5. Крылья Советов 4 2 2 0 11:6 +5 8
6. Динамо М 4 2 1 1 9:8 +1 7
7. Ростов 4 2 1 1 7:7 0 7
8. Зенит 4 2 1 1 7:4 +3 7
9. Локомотив 4 1 2 1 8:8 0 5
10. Сочи 4 1 0 3 4:7 -3 3
11. Ахмат 3 1 0 2 5:6 -1 3
12. Балтика 4 1 0 3 3:7 -4 3
13. Рубин 4 0 2 2 4:10 -6 2
14. Пари НН 3 0 1 2 0:3 -3 1
15. Оренбург 4 0 1 3 3:8 -5 1
16. Факел 4 0 0 4 3:10 -7 0
...
  • ...
    Рейтинг: +722

    SanInstructor 7 августа, 10:32

    с дебютом Эраковича!!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5748

    neim 6 августа, 21:16

    А еще кто-то говорил, что в Динамо кроме Тюкавина нападающих нет. Есть, и не один !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +593

    KPCC-SPB 6 августа, 21:05

    судья сцу ка убил игру, все время свистит против нас, Барриоса не за что удалил, на своем поле такие красные карточки не показывают!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5748

    neim > KPCC-SPB 6 августа, 21:10

    Шипами в ногу, это не за что ? К окулисту сходи.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5748

    neim 6 августа, 21:05

    Ну где там Буланов со своим предсказанием перед матчем, что Бариос сожрет там Федьку Смолова и т.д. и т. п. А в результате, не того жрать надо было !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2586

    andrej-lucevich 6 августа, 20:57

    позорище, а не игра дома ...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2586

    andrej-lucevich 6 августа, 20:53

    все идет к первому поражению дома за последние 10 лет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5748

    neim 6 августа, 20:32

    Ну что Константин, бог любит троицу. Давай третий заряди чемпионам, чтобы немного спесь с них слетела !

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2586

    andrej-lucevich 6 августа, 20:13

    Сейчас узнаем, кому на пользу пошел перерыв.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +275

    ЗаЖиМ 6 августа, 20:12

    Менты держитесь! Тимощук домой!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +68717

    portero 6 августа, 19:47

    Динамо костоломы!!!!
    Обычная тактика постоянно рубить игроков, а судейка как всегда мудло!!!!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5748

    neim > portero 6 августа, 21:06

    Обычная отмазка при плохой игре. Что еще можно придумать ?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 