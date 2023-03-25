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  • Пять главных игроков сборной Ирака: есть представитель «МЮ» и экс-защитник «Рубина»

Пять главных игроков сборной Ирака: есть представитель «МЮ» и экс-защитник «Рубина»

25 марта 2023, 21:48

Уже завтра, 26 марта, сборная России примет дома в товарищеском матче сборную Ирака. Мы изучили состав азиатской команды и выявили пять главных звезд.

1. Зидан Икбал, «Манчестер Юнайтед» (Англия), 19 лет, 800 тысяч евро.

Единственный игрок из обеих сборных, представляющий топ-5 чемпионатов Европы. Футболист со звучным именем пробует закрепиться в «МЮ», воспитанником котором и является. Он родился в Манчестере, но решил выступать за историческую родину.

Икбал числится в основном составе, но в этом сезоне за первую команду на поле не выходил. Скорее всего, летом покинет клуб – в аренду или навсегда, поскольку перспективы Зидана на «Олд Траффорд» не проглядываются.

За сборную Ирака центральный полузащитник успел провести два матча.

2. Осама Рашид, «Визела» (Португалия), 31 год, 600 тысяч евро.

Еще один представитель солидного чемпионата. Уже год играет за «Визелу», куда попал свободным агентом из далеко не самого сильного клуба ОАЭ.

Воспитанник «Фейеноорда». Помимо «Визелы» играл в Португалии за «Фаренсе» и «Санта-Клару».

В сезоне чемпионата Португалии провел 11 матчей.

За сборную провел 22 матча, один раз забил.

3. Али Аднан, без клуба, 29 лет, 350 тысяч евро.

До зимы был в «Рубине», сейчас без клуба. Успел провести в сезоне Первой лиги 8 матчей, сделал ассист.

Имеет опыт игры в Серии А: «Удинезе», «Аталанта».

За сборную 83 матча и 5 голов.

4. Шерко Карим, «Аль-Кувейт» (Кувейт), 26 лет, 300 тысяч евро.

Примечателен тем, что тоже играл в Европе: за австрийский «Альтах», швейцарские «Грассхоппер» и «Вадуц».

За сборную поучаствовал в 16 матча, забил гол.

5. Александер Аораха, «Куинз Парк Рейнджерс», 20 лет, 125 тысяч евро.

Еще один человек из Ирака, пробующий закрепиться в суровом английском футболе. Выше молодежки КПР прыгнуть пока не получается.

За сборную провел 1 матч.

Главный тренер: Хесус Касас (Испания), 49 лет.

В команде с ноября. В 2018-2022 годах входил в штаб сборной Испании. До этого занимал различные должности в «Барселоне» и «Уотфорде».

Фото: Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press.

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