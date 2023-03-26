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Хесус Касас
Тренер
Имя
Хесус
Фамилия
Касас
Команда
Ирак
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 октября 1973
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Ирак
1
0
0
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
26.03.2023
Россия
0 : 0
Ирак
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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