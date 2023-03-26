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    Хесус Касас

    Тренер
    Имя Хесус
    Фамилия Касас
    Команда Ирак
    Гражданство Испания
    Дата рождения 23 октября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ирак 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.03.2023 Россия 0 : 0 Ирак
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