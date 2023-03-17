Goal выкатил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов: у кого самые высокие шансы на победу?

Goal.com прогнозирует «Манчестер Сити» победу в Лиге чемпионов.
Они обновили традиционный рейтинг фаворитов главного еврокубка.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
Сформировались полуфинальные пары ЛЧ
1. «Манчестер Сити» (Англия)
В 1/8 финала команда Хосепа Гвардиолы уничтожила «РБ Лейпциг» благодаря пента-трику Эрлинга Холанда.
Теперь их ждет другой немецкий клуб – «Бавария», а в потенциальном полуфинале – «Реал» или «Челси».
2. «Реал» (Испания)
Действующий победитель ЛЧ уверенно прошел «Ливерпуль» и снова попал на соперника из АПЛ.
Теперь мадридцам нужно обыгрывать нестабильный «Челси». Год назад получилось, выйдет ли снова?
3. «Бавария» (Германия)
Мюнхенцам пока не везет со жребием. В 1/8 финала был сильный «ПСЖ», следующее противостояние – с «Манчестер Сити».
Удастся чемпиону Бундеслиги выбить мощных англичан уже без Роберта Левандовского?
4. «Наполи» (Италия)
Неаполитанцы – возможно, главное открытие сезона в Европе. Они без проблем прошли «Айнтрахт» и теперь сразятся с «Миланом».
Без пяти минут чемпион Италии может далеко зайти и в Лиге чемпионов. Хвича, верим?
5. «Челси» (Англия)
Лондонцы сейчас дико нестабильны, но у них в рукаве есть козырь!
Уже два раза «Челси» выигрывал ЛЧ, меняя тренера по ходу сезона. В сентябре Томаса Тухеля сменил Грэм Поттер. Или эта магия работала только при Абрамовиче?
6. «Бенфика» (Португалия)
Лиссабонцы в огне! Уверенно лидируют в своем чемпионате и хорошо идут в ЛЧ.
«Брюгге» не смог ничего противопоставить «Бенфике», получится ли у «Интера»?
7. «Интер» (Италия)
Команда Симоне Индзаги со скрипом прошла «Порту», поэтому не котируется слишком высоко.
В Серии А шансов на чемпионство практически нет, так может сосредоточиться на Лиге чемпионов и попытаться повторить успех 2010 года?
8. «Милан» (Италия)
Действующий чемпион Италии в этом сезоне буксует. Но даже в таком состоянии они выбили «Тоттенхэм».
«Милан» соскучился по громким победам в Европе. Но в их шансы верят меньше всех.