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  • Goal выкатил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов: у кого самые высокие шансы на победу?

Goal выкатил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов: у кого самые высокие шансы на победу?

17 марта 2023, 17:00
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Goal.com прогнозирует «Манчестер Сити» победу в Лиге чемпионов.

Они обновили традиционный рейтинг фаворитов главного еврокубка.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Сформировались полуфинальные пары ЛЧ

1. «Манчестер Сити» (Англия)

В 1/8 финала команда Хосепа Гвардиолы уничтожила «РБ Лейпциг» благодаря пента-трику Эрлинга Холанда.

Теперь их ждет другой немецкий клуб – «Бавария», а в потенциальном полуфинале – «Реал» или «Челси».

2. «Реал» (Испания)

Действующий победитель ЛЧ уверенно прошел «Ливерпуль» и снова попал на соперника из АПЛ.

Теперь мадридцам нужно обыгрывать нестабильный «Челси». Год назад получилось, выйдет ли снова?

3. «Бавария» (Германия)

Мюнхенцам пока не везет со жребием. В 1/8 финала был сильный «ПСЖ», следующее противостояние – с «Манчестер Сити».

Удастся чемпиону Бундеслиги выбить мощных англичан уже без Роберта Левандовского?

4. «Наполи» (Италия)

Неаполитанцы – возможно, главное открытие сезона в Европе. Они без проблем прошли «Айнтрахт» и теперь сразятся с «Миланом».

Без пяти минут чемпион Италии может далеко зайти и в Лиге чемпионов. Хвича, верим?

5. «Челси» (Англия)

Лондонцы сейчас дико нестабильны, но у них в рукаве есть козырь!

Уже два раза «Челси» выигрывал ЛЧ, меняя тренера по ходу сезона. В сентябре Томаса Тухеля сменил Грэм Поттер. Или эта магия работала только при Абрамовиче?

6. «Бенфика» (Португалия)

Лиссабонцы в огне! Уверенно лидируют в своем чемпионате и хорошо идут в ЛЧ.

«Брюгге» не смог ничего противопоставить «Бенфике», получится ли у «Интера»?

7. «Интер» (Италия)

Команда Симоне Индзаги со скрипом прошла «Порту», поэтому не котируется слишком высоко.

В Серии А шансов на чемпионство практически нет, так может сосредоточиться на Лиге чемпионов и попытаться повторить успех 2010 года?

8. «Милан» (Италия)

Действующий чемпион Италии в этом сезоне буксует. Но даже в таком состоянии они выбили «Тоттенхэм».

«Милан» соскучился по громким победам в Европе. Но в их шансы верят меньше всех.

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Источник: Goal
Лига чемпионов Рейтинг Челси Реал Бавария Манчестер Сити Бенфика Наполи Милан Интер
Комментарии (2)
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portero
1679063261
А выиграет Реал!!!!
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cvbrehrejre
1679064889
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