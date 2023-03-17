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    Goal выкатил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов: у кого самые высокие шансы на победу?

    Goal.com прогнозирует «Манчестер Сити» победу в Лиге чемпионов.

    Они обновили традиционный рейтинг фаворитов главного еврокубка.

    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

    Сформировались полуфинальные пары ЛЧ

    1. «Манчестер Сити» (Англия)

    В 1/8 финала команда Хосепа Гвардиолы уничтожила «РБ Лейпциг» благодаря пента-трику Эрлинга Холанда.

    Теперь их ждет другой немецкий клуб – «Бавария», а в потенциальном полуфинале – «Реал» или «Челси».

    2. «Реал» (Испания)

    Действующий победитель ЛЧ уверенно прошел «Ливерпуль» и снова попал на соперника из АПЛ.

    Теперь мадридцам нужно обыгрывать нестабильный «Челси». Год назад получилось, выйдет ли снова?

    3. «Бавария» (Германия)

    Мюнхенцам пока не везет со жребием. В 1/8 финала был сильный «ПСЖ», следующее противостояние – с «Манчестер Сити».

    Удастся чемпиону Бундеслиги выбить мощных англичан уже без Роберта Левандовского?

    4. «Наполи» (Италия)

    Неаполитанцы – возможно, главное открытие сезона в Европе. Они без проблем прошли «Айнтрахт» и теперь сразятся с «Миланом».

    Без пяти минут чемпион Италии может далеко зайти и в Лиге чемпионов. Хвича, верим?

    5. «Челси» (Англия)

    Лондонцы сейчас дико нестабильны, но у них в рукаве есть козырь!

    Уже два раза «Челси» выигрывал ЛЧ, меняя тренера по ходу сезона. В сентябре Томаса Тухеля сменил Грэм Поттер. Или эта магия работала только при Абрамовиче?

    6. «Бенфика» (Португалия)

    Лиссабонцы в огне! Уверенно лидируют в своем чемпионате и хорошо идут в ЛЧ.

    «Брюгге» не смог ничего противопоставить «Бенфике», получится ли у «Интера»?

    7. «Интер» (Италия)

    Команда Симоне Индзаги со скрипом прошла «Порту», поэтому не котируется слишком высоко.

    В Серии А шансов на чемпионство практически нет, так может сосредоточиться на Лиге чемпионов и попытаться повторить успех 2010 года?

    8. «Милан» (Италия)

    Действующий чемпион Италии в этом сезоне буксует. Но даже в таком состоянии они выбили «Тоттенхэм».

    «Милан» соскучился по громким победам в Европе. Но в их шансы верят меньше всех.

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    Источник: Goal

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    17.03.2023 17:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1260

      Suvorov51 4 часа назад

      Бавария сейчас будет посильнее всех, а там как карта ляжет

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      Рейтинг: +67562

      portero 7 часов назад

      А выиграет Реал!!!!

      3
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