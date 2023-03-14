Месси готов уехать в Саудовскую Аравию, но при одном условии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не исключает переход в саудовский клуб.

Условие для переезда 35-летнего футболиста в Азию – зарплата больше, чем у Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

Отец аргентинца сообщил «Аль-Хилялю», что его сын хочет заработать 600 миллионов евро.