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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Месси готов уехать в Саудовскую Аравию, но при одном условии

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не исключает переход в саудовский клуб.

    Условие для переезда 35-летнего футболиста в Азию – зарплата больше, чем у Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

    Отец аргентинца сообщил «Аль-Хилялю», что его сын хочет заработать 600 миллионов евро.

    • Месси может в конце июня стать свободным агентом.
    • Ранее он выдвинул условие «ПСЖ» для продления контракта.
    • Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» около 200 миллионов евро в год с учетом всех бонусов и коммерческих выплат.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    14.03.2023 16:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18180

      житель СПб 14 марта, 22:25

      Весь футбол перебирается в Азию.. Ха-ха! Ну, вы поняли...

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      Рейтинг: -162

      diamondfan 14 марта, 17:26

      Да, пора уходить!

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      Рейтинг: +3917

      Ziklop 14 марта, 16:44

      Месси опечален играть не может, денег хочет больше чем у Криштиану.

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 > Ziklop 14 марта, 17:07

      Ну это видимо единственно в чем кристюха лучше чем месси, денег больше зарабатывает, а футболистом он перестал быть как только ушел из Реала, крутое пике, на евро видели...полный ноль

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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 14 марта, 16:44

      А чё?
      И отдохнёт, и баблишка поскирдует.
      На старость. ))

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      Рейтинг: +1920

      lek! 14 марта, 16:39

      Больше чем уверен , что это вранье.
      А если даже Месси такое сказал , то он сказочный до.....б.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 14 марта, 16:30

      А член из долларов он не хочет?

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 14 марта, 16:24

      Месси, проси МИЛЛИАРД! Только вот Криштиану такого не переживет...)

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