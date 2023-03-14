Месси готов уехать в Саудовскую Аравию, но при одном условии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не исключает переход в саудовский клуб.
Условие для переезда 35-летнего футболиста в Азию – зарплата больше, чем у Криштиану Роналду в «Аль-Насре».
Отец аргентинца сообщил «Аль-Хилялю», что его сын хочет заработать 600 миллионов евро.
- Месси может в конце июня стать свободным агентом.
- Ранее он выдвинул условие «ПСЖ» для продления контракта.
- Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» около 200 миллионов евро в год с учетом всех бонусов и коммерческих выплат.
Источник: El Chiringuito TV