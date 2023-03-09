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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Месси выдвинул условие «ПСЖ» для продления контракта

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов остаться в клубе, но при определенных обстоятельствах.

    В ходе переговоров о продлении контракта обсуждаются его срок, зарплата и другие нюансы, но у аргентинца есть главное условие.

    35-летний футболист хочет, чтобы команда оставалась конкурентоспособной и претендовала на победу в Лиге чемпионов.

    Месси опасается, что ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей, не позволят «ПСЖ» усилиться должным образом.

    Кроме того, есть риск, что катарские инвесторы утратят интерес к проекту, а лучший бомбардир в истории клуба Килиан Мбаппе захочет уйти.

    Несмотря на сомнения, Месси не рассматривает возможность возвращения в «Ньюэллс Олд Бойз» ближайшим летом. Он стремится еще поиграть на топ-уровне.

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    Источник: BBC

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    09.03.2023 23:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 18:16

      Месси, который всю последнюю игру с Баварией проходил пешком, ПСЖ никогда Лигу Чемпионов не выиграет.

      0
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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > Cleaner 10 марта, 19:02

      Неправда. Месси в начале игры играл в центре поля. 8 раз он брал мяч и обводил опекуна. Но получал по ногам. Орсата фикисировал фолы (хоть и не все, он свистнул на Месси 6 раз) Месси просил ЖК для соперника. Если бы выпросил, было бы одно из двух - или Месси стал бы разгонять атаки, или (если бы де Лигт продолжал его лупить), Бавария осталась бы в меньшинстве. Но судья ЖК не давал, и в конце первого тайма Месси решил - а на фига мне это надо. В конце тайма он перестал спускаться за мячом, трусил впереди и ждал мяча в ноги. А во втором тайме на Месси ни разу не фолили - не было нужды.

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      Рейтинг: +100921

      zigbert 10 марта, 14:39

      Проще будет самому найти конкурентоспособную команду.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > zigbert 10 марта, 18:17

      Любая топ-команда без Месси будет конкурентноспособна. А с Месси будет вылетать на стадии 1/8 финала.

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > Cleaner 10 марта, 18:43

      Она вылетала раньше и без Месси. Без него 8 раз, а с ним пока только 3 раза. Если он останется, в следующем году она вылетит только четвертый раз.

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      Рейтинг: +100921

      zigbert > Cleaner 10 марта, 21:36

      Не сказал бы что Месси игрок, потерявший свои лучшие качества. Он до сих пор остается игроком высокого класса.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > zigbert 10 марта, 23:29

      Впереди у топ-клуба должен быть нападающий - огонь! Который рвет оборону соперника. В ПСЖ это Мбаппе. Остальные должны играть на него. Я не вижу Месси места в этой схеме. Он просто занимает чьё то место на поле. Минус один игрок в команде. Отсюда и результаты. Имею такое мнение...

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      Рейтинг: +4469

      Snek > Cleaner 21 час назад

      Вряд ли он минус один игрок в команде, но и не совсем тот, которого хотелось бы всем видеть.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 10 марта, 11:28

      Довести количество Золотых мячей до десяти.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 05:43

      На топ уровне.
      Динамо Брянск превосходный вариант.
      Есть, что доказывать!
      :)))

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      Рейтинг: +1339

      САНЁК17 10 марта, 05:37

      Сам то где бил ? Пива пил? Или как по привычке ходил в туалет по маленькому? Как Марадона говорил.

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