Месси выдвинул условие «ПСЖ» для продления контракта

Месси, который всю последнюю игру с Баварией проходил пешком, ПСЖ никогда Лигу Чемпионов не выиграет.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов остаться в клубе, но при определенных обстоятельствах.
В ходе переговоров о продлении контракта обсуждаются его срок, зарплата и другие нюансы, но у аргентинца есть главное условие.
35-летний футболист хочет, чтобы команда оставалась конкурентоспособной и претендовала на победу в Лиге чемпионов.
Месси опасается, что ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей, не позволят «ПСЖ» усилиться должным образом.
Кроме того, есть риск, что катарские инвесторы утратят интерес к проекту, а лучший бомбардир в истории клуба Килиан Мбаппе захочет уйти.
Несмотря на сомнения, Месси не рассматривает возможность возвращения в «Ньюэллс Олд Бойз» ближайшим летом. Он стремится еще поиграть на топ-уровне.
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