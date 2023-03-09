Месси выдвинул условие «ПСЖ» для продления контракта

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов остаться в клубе, но при определенных обстоятельствах.

В ходе переговоров о продлении контракта обсуждаются его срок, зарплата и другие нюансы, но у аргентинца есть главное условие.

35-летний футболист хочет, чтобы команда оставалась конкурентоспособной и претендовала на победу в Лиге чемпионов.

Месси опасается, что ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей, не позволят «ПСЖ» усилиться должным образом.

Кроме того, есть риск, что катарские инвесторы утратят интерес к проекту, а лучший бомбардир в истории клуба Килиан Мбаппе захочет уйти.

Несмотря на сомнения, Месси не рассматривает возможность возвращения в «Ньюэллс Олд Бойз» ближайшим летом. Он стремится еще поиграть на топ-уровне.

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