«Это счастье». Личка прокомментировал разгром «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Сочи» (4:0).

«У нас был один удар в створ ворот. Кирилл Капленко, который бьет один раз в год, забил. Это счастье, потому что «Сочи» нас превосходил.

После второго гола мы стали играть лучше, очень рад выиграть 4:0 в Сочи, на выезде, это суперрезультат», – считает чех.

«Оренбург» опередил «Сочи» и поднялся на 7-е место.

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