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    Какой вы футболист?

    «Это счастье». Личка прокомментировал разгром «Сочи»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Сочи» (4:0).

    «У нас был один удар в створ ворот. Кирилл Капленко, который бьет один раз в год, забил. Это счастье, потому что «Сочи» нас превосходил.

    После второго гола мы стали играть лучше, очень рад выиграть 4:0 в Сочи, на выезде, это суперрезультат», – считает чех.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    10.03.2023 21:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +743

      Азбука 11 марта, 12:42

      Личка молодец, не зазнаётся и понимает, что в футболе так бывает, что попрёт в одной игре и всё залетает. Вот как Сочи ЦСКА нагнул и получил холодный душ.

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