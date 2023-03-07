Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Павлюченко перешел в клуб Медиалиги. Зимой он вел переговоры с «Уфой»

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко перешел в клуб Медиалиги Fight Nights.

    «Присоединение Романа к нашей команде значительно укрепит нашу игру и повысит ее качество. Мы уверены, что его опыт и умение помогут нам достигнуть новых высот и победить в будущих играх», – говорится в заявлении клуба.

    • 41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
    • В начале марта он покинул команду «Матч ТВ».
    • Зимой он вел переговоры с «Уфой».

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии 3
    Павлюченко: «Головин и Миранчук обязаны приехать в сборную» 6
    Павлюченко назвал свои задачи в медийной команде бойцов
    Источник: телеграм-канал Fight Nights

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2023 19:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11