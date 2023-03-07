Павлюченко перешел в клуб Медиалиги. Зимой он вел переговоры с «Уфой»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко перешел в клуб Медиалиги Fight Nights.

«Присоединение Романа к нашей команде значительно укрепит нашу игру и повысит ее качество. Мы уверены, что его опыт и умение помогут нам достигнуть новых высот и победить в будущих играх», – говорится в заявлении клуба.

41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.

В начале марта он покинул команду «Матч ТВ».

Зимой он вел переговоры с «Уфой».

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