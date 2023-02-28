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  • Шалимов считает, что судья Иванов провоцировал игроков «Спартака» и «Локомотива» на драку

Шалимов считает, что судья Иванов провоцировал игроков «Спартака» и «Локомотива» на драку

28 февраля 2023, 23:14
7

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов раскритиковал работу судей на кубковом матче «Спартак»«Локомотив».

  • Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.
  • «Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

«Посмотрел мнение Володьки Быстрова, который говорит, что все нормально. Но если бы так атаковали Володьку, и не свистнули нарушение, он бы там всех, включая арбитра, загрыз.

Такая история, когда арбитр повышает планку единоборств и вот так судит — это предвестник драки на поле. Это Михаил Галактионов интеллигентный тренер, а другой мог бы сказать: «убейте там всех». Такое повышение планки — провокация на драку.

Там был после этого гола очень жесткий момент, когда Тикнизян въехал игроку «Спартака» прямо в живот — это красная карточка, которую рефери не решился показать. Начни «Спартак» жестче отвечать — была бы драка. Иванову очень повезло, что вот так все тихо прошло.

Момент с рукой у Конти. Помню объяснения арбитров по таким моментам: если ты катишься, опираясь на руку, то при попадании мяча это не пенальти. Сейчас что-то поменялось?» – сказал Шалимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Шалимов Игорь Иванов Cергей
Комментарии (7)
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Ниф-Ниф
1677660459
Займись делом, Шалимов.
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Sky Spartak
1677663285
Видно же было, что Тикнизян сам отстранял Игнатова и бодался в него...какое н.х нарушение?!?! Игрок был хороший...но тренер это полная противоположность... Шалимову надо к гогниеву...хороший тандем будет. И Спорт. директора широкова... Тогда ген. директора газизова... Вот это команда будет...галактикос ))
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sined1951
1677665553
В обеих играх с Локо судьи явно потворствовали Спартаку. Не поставили явный пенальти на Миранчуке, разрешили Игнатову активно применять руки в единоборстве с Тикнизяном. В первой игре не засчитали правильно забитый гол Локо. В этом моменте игроки Спартака неправильно выбрали позицию у ворот. Создается впечатление, что во второй половине чемпионата судьи будет активно помогать Спартаку стать чемпионом. Похоже указание на этот счет они получили.
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zigbert
1677670381
Особо грубым этот матч трудно назвать. Да и после игры футболисты обеих команд приветствовали друг друга.
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