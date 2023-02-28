Шалимов считает, что судья Иванов провоцировал игроков «Спартака» и «Локомотива» на драку

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов раскритиковал работу судей на кубковом матче «Спартак» – «Локомотив».

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

«Посмотрел мнение Володьки Быстрова, который говорит, что все нормально. Но если бы так атаковали Володьку, и не свистнули нарушение, он бы там всех, включая арбитра, загрыз.

Такая история, когда арбитр повышает планку единоборств и вот так судит — это предвестник драки на поле. Это Михаил Галактионов интеллигентный тренер, а другой мог бы сказать: «убейте там всех». Такое повышение планки — провокация на драку.

Там был после этого гола очень жесткий момент, когда Тикнизян въехал игроку «Спартака» прямо в живот — это красная карточка, которую рефери не решился показать. Начни «Спартак» жестче отвечать — была бы драка. Иванову очень повезло, что вот так все тихо прошло.

Момент с рукой у Конти. Помню объяснения арбитров по таким моментам: если ты катишься, опираясь на руку, то при попадании мяча это не пенальти. Сейчас что-то поменялось?» – сказал Шалимов.

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