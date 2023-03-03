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    «Спартак» и «Локомотив» заплатят 300 тысяч рублей на двоих за нарушения в кубковых матчах

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» и «Локомотив» будут оштрафованы по итогам двухматчевого противостояния в 1/4 финала Fonbet Кубка России.

    «На матче «Локомотив» – «Спартак» болельщики «Локомотива» скандировали ненормативные выражения. Клуб оштрафован на 80 тысяч рублей, а также запрещeн доступ на третий сектор Южной трибуны стадиона «РЖД Арена» на ближайший матч Кубка России условно.

    «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за ненормативные выражения болельщиков.

    На матче «Спартак» – «Локомотив» фанаты тоже скандировали ненормативную лексику. «Спартак» оштрафован на 70 тысяч рублей.

    Игрок «Локомотива» в перерыве матча не участвовал во флэш-интервью, штраф – 50 тысяч рублей.

    В рапорте была сделана запись, что футболисты «Локомотива» и «Спартака» не в полном составе прошли через микст-зону. «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей.

    Что касается «Спартака», то через микст-зону не прошeл только Квинси Промес, потому что участвовал в «Елке желаний». Поэтому санкций к «Спартаку» мы не применили», – объяснил Григорьянц.

    • «Спартак» победил в обеих играх: в гостях – 1:0, дома – 4:2.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.03.2023 15:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 19:21

      А арбитра Иванова почему не оштрафовали?

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