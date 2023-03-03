«Спартак» и «Локомотив» заплатят 300 тысяч рублей на двоих за нарушения в кубковых матчах

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» и «Локомотив» будут оштрафованы по итогам двухматчевого противостояния в 1/4 финала Fonbet Кубка России.

«На матче «Локомотив» – «Спартак» болельщики «Локомотива» скандировали ненормативные выражения. Клуб оштрафован на 80 тысяч рублей, а также запрещeн доступ на третий сектор Южной трибуны стадиона «РЖД Арена» на ближайший матч Кубка России условно.

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за ненормативные выражения болельщиков.

На матче «Спартак» – «Локомотив» фанаты тоже скандировали ненормативную лексику. «Спартак» оштрафован на 70 тысяч рублей.

Игрок «Локомотива» в перерыве матча не участвовал во флэш-интервью, штраф – 50 тысяч рублей.

В рапорте была сделана запись, что футболисты «Локомотива» и «Спартака» не в полном составе прошли через микст-зону. «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей.

Что касается «Спартака», то через микст-зону не прошeл только Квинси Промес, потому что участвовал в «Елке желаний». Поэтому санкций к «Спартаку» мы не применили», – объяснил Григорьянц.

«Спартак» победил в обеих играх: в гостях – 1:0, дома – 4:2.

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