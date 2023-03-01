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    Какой вы футболист?

    Чернов раскрыл секрет, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу

    Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.

    • «Спартак» прошел в полуфинал кубка.
    • Дзюба не отметился результативными действиями в двух матчах.

    «Получилось всe, что задумывали. Конечно, неприятно, что пропустили два мяча. Но по такой игре, когда атака на атаку, было понятно, что у «Локомотива» тоже будут моменты.

    Как удалось сдержать Дзюбу? Хорошо подготовились: посмотрели слабые и сильные стороны – от них и сыграли. Выполнили всe, что хотел тренер. Сделали всe правильно – такой и итог.

    Зиньковский говорил, что есть план – как играть с Дзюбой на поле и без него? Не знаю. Может, Антону больше что-то рассказывали. Может, он сам расскажет. Я без понятия. Задача была одна – не дать забить. По сути – удалось», – сказал Чернов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2023 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 1 марта, 23:02

      Я уж подумал, что Чернов сказал это про игру, где Зенит размазал Спартака со счетом 7:1...)))

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      Рейтинг: +2280

      kvm 1 марта, 19:01

      шлюбе покажешь медный грош - и делай с ним, что хош...

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 1 марта, 18:12

      Кого там сдерживать?

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 1 марта, 17:55

      Зюба уже не тот чтобы подтолкнуть продавить так местами

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 1 марта, 17:39

      Надо было брать интервью у Иванова, но его не нашли, зато под руку подвернулся Чернов ....

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