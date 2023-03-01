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  • Чернов раскрыл секрет, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу

Чернов раскрыл секрет, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу

1 марта 2023, 16:59
4

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.

  • «Спартак» прошел в полуфинал кубка.
  • Дзюба не отметился результативными действиями в двух матчах.

«Получилось всe, что задумывали. Конечно, неприятно, что пропустили два мяча. Но по такой игре, когда атака на атаку, было понятно, что у «Локомотива» тоже будут моменты.

Как удалось сдержать Дзюбу? Хорошо подготовились: посмотрели слабые и сильные стороны – от них и сыграли. Выполнили всe, что хотел тренер. Сделали всe правильно – такой и итог.

Зиньковский говорил, что есть план – как играть с Дзюбой на поле и без него? Не знаю. Может, Антону больше что-то рассказывали. Может, он сам расскажет. Я без понятия. Задача была одна – не дать забить. По сути – удалось», – сказал Чернов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Локомотив Спартак Дзюба Артем Чернов Никита
Комментарии (4)
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MaxRnD
1677681593
Надо было брать интервью у Иванова, но его не нашли, зато под руку подвернулся Чернов ....
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alefreddy
1677682518
Зюба уже не тот чтобы подтолкнуть продавить так местами
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R_a_i_n
1677683573
Кого там сдерживать?
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kvm
1677686514
шлюбе покажешь медный грош - и делай с ним, что хош...
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