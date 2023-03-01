Чернов раскрыл секрет, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу

Я уж подумал, что Чернов сказал это про игру, где Зенит размазал Спартака со счетом 7:1...)))
Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Fonbet Кубка России.
- «Спартак» прошел в полуфинал кубка.
- Дзюба не отметился результативными действиями в двух матчах.
«Получилось всe, что задумывали. Конечно, неприятно, что пропустили два мяча. Но по такой игре, когда атака на атаку, было понятно, что у «Локомотива» тоже будут моменты.
Как удалось сдержать Дзюбу? Хорошо подготовились: посмотрели слабые и сильные стороны – от них и сыграли. Выполнили всe, что хотел тренер. Сделали всe правильно – такой и итог.
Зиньковский говорил, что есть план – как играть с Дзюбой на поле и без него? Не знаю. Может, Антону больше что-то рассказывали. Может, он сам расскажет. Я без понятия. Задача была одна – не дать забить. По сути – удалось», – сказал Чернов.
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