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    ЭСК: Иванов ошибочно засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова и Тикнизяна

    РФС опубликовал решения ЭСК по кубковому матчу «Спартак» – «Локомотив» (4:2). Судья ошибся один раз.

    Сергей Иванов, работавший в поле, ошибочно засчитал гол Романа Зобнина, забитый после сразу двух нарушений правил.

    • «Локомотив» после игры был недоволен судейством.
    • «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ.
    • Жеребьевка следующего раунда – в 14:30 по Москве.

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    Источник: ютуб-канал РФС

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    02.03.2023 11:15
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +1702

      22 raza chemp 3 марта, 16:32

      Бомбардир, вы когда заголовки пишете хотя бы смотрите и проверяйте свои тексты. С чего вы взяли что гол забит после сразу двух нарушений? Либо вы видео не смотрели, либо просто хайп в очередной раз на Спартаке ловите

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      Рейтинг: +448

      gennadiy 2 марта, 21:04

      У нас в рфс все судьи ошибочные, а воз и ныне там.Каждый год смотрим эту судейскую грязь...

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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 2 марта, 20:18

      Тикнизян сам спиной и корпусом отталквал Игнатова...
      Теперь понятно,какие люди там сидят...
      Иванов красава давал бороться...даже Тикнизяна не удалил..кстати где был вар...кофе пил...или очки протирал..
      А на Миранчуке можно было кстати поставить на точку )

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      Рейтинг: +394

      TANNER > Sky Spartak 2 марта, 21:20

      вся борьба была разделена по сути на 2 части, и в первой была обоюдная борьба, никто и не спорит. Весь смысл заключается во второй части, где фол был очевиднейший, там даже не надо вар смотреть там и так все видно. Судья приходит к монитору, смотрит на железобетонный фол, и не фиксирует его. Вопросов два, чем болен судья и какой глубины у него карманы. А в ситуации с Миранчуком там 50 на 50, рай судейский, когда какое бы ты решение не принял все равно будешь прав.

      2
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      Рейтинг: +3912

      Ziklop > Sky Spartak 2 марта, 23:59

      две ноги в воздухе, Игнат висит на игроке, замедленный повтор?

      1
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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 2 марта, 19:22

      ЭСК- это дочка ПРОМКВАСА, так что на это не стоит обращать внимание, как и на вопли помойки, а помойка содержанка ПРОМКВАСА, так что там все повязано

      0
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      Рейтинг: +5307

      ААМ 2 марта, 16:51

      Что и требовалось доказать. Везде в России СПАМ тянули и тянут за уши вверх.

      5
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 2 марта, 16:17

      любой контакт в единоборстве и игрок валится замертво , а судьи потакают этому каждый раз свисток -- поэтому наши игроки не играют в Европе .

      4
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      Рейтинг: +511

      эд100 2 марта, 15:20

      последние минуты игры я просто оборжался. все устроили знатное шоу. главное - победа Спартака неоспорима, даже за минусом всего спорного. не согласные были и будут. дзюбу вам в помощь...

      3
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      Рейтинг: +18120

      ilichkadr > эд100 2 марта, 16:03

      А как тебе шоу с тремя пенальти и всплеск эмоций Промеса, Джикии и Хлусевича в этой связи?

      4
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      ...
      Рейтинг: +511

      эд100 > ilichkadr 2 марта, 17:07

      жара, перегрелись малость. надеюсь Бальде не обиделся.

      2
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      Рейтинг: +394

      TANNER > эд100 2 марта, 21:23

      Ты перед словом "победа" пропустил слово "судейская". Тогда да, такая победа однозначно неоспорима.

      2
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      Рейтинг: +511

      эд100 > TANNER 2 марта, 22:02

      понятно, что всем не угодить. матч был не лёгким для судей, и они в целом справились. а критиковать с дивана мы все мастера. посмотрел бы я на тебя, отсуди ты тот матч, как тебе бы хотелось. быстро бы ты на свой диван вернулся, оправдываясь.

      0
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 2 марта, 14:05

      Это очень по ЭСКовски - признать какой-то минимальный не самый одиозный эпизод, чтобы замылить весь остальной беспредел, устроенный колхозным свиносудьёй в этом матче.

      4
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      ...
      Рейтинг: +511

      эд100 > кaстрюлька 2 марта, 15:26

      ты как в своей дырявой кастрюле выварил слово "одиозный"?

      5
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > эд100 2 марта, 18:14

      Списал у хряков-второгодников

      1
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 2 марта, 13:40

      Нас тренер всегда учил выбивать мяч за лицевую в такой ситуации, Тикнизян сам виноват допижонился

      7
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      Рейтинг: +6132

      rash1959 > Челнинец 2 марта, 19:14

      Примерно так напижонил Зобнин в игре с синитом, после его невыбития мяча за пределы поля. Но ничего, немытые побежали и забили нам гол. грязным на всё насрать.

      0
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 2 марта, 13:32

      И если Иванов и Казарцев продолат судить, всё станет ясно....значит осеннее ,,чаепитие,, с Заремой, для РФС прошло продуктивно

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > Красногвардейчик 2 марта, 13:40

      А что ты так после матча Спартак -Сочи не говорил?

      5
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > FCSpartakM 2 марта, 13:52

      Тогда ещё видимо судей так не подмазывали, как сейчас))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5893

      Павелий > Красногвардейчик 2 марта, 14:13

      И почему ты молчал про фотошоп футболки Мозеса?

      6
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Павелий 2 марта, 14:28

      ЦСКА с РФС вась-вась не устраивал

      0
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      Рейтинг: +511

      эд100 > Павелий 2 марта, 15:32

      да бросьте мужики, видно же по всему, что он (Красногвардейчик) не адекватен. меня уже трижды за подобное говно банили тут.

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      Рейтинг: +28759

      JTherry > Красногвардейчик 2 марта, 17:38

      помним-помним, как гинер все купил...)))

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > JTherry 2 марта, 19:04

      И КУЕФА тоже, который вам и во сне не увидеть))

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