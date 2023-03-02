ЭСК: Иванов ошибочно засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова и Тикнизяна

Бомбардир, вы когда заголовки пишете хотя бы смотрите и проверяйте свои тексты. С чего вы взяли что гол забит после сразу двух нарушений? Либо вы видео не смотрели, либо просто хайп в очередной раз на Спартаке ловите
РФС опубликовал решения ЭСК по кубковому матчу «Спартак» – «Локомотив» (4:2). Судья ошибся один раз.
Сергей Иванов, работавший в поле, ошибочно засчитал гол Романа Зобнина, забитый после сразу двух нарушений правил.
- «Локомотив» после игры был недоволен судейством.
- «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ.
- Жеребьевка следующего раунда – в 14:30 по Москве.
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