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  • Иванов считает правильным свое решение в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном. В ЭСК заявили, что это ошибка

Иванов считает правильным свое решение в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном. В ЭСК заявили, что это ошибка

2 марта 2023, 13:28
41

Главный арбитр кубкового матча «Спартак» – «Локомотив» Сергей Иванов считает, что не ошибся в эпизоде с голом Романа Зобнина на 56-й минуте.

  • ЭСК посчитал, что «Спартак» забил после сразу двух нарушений правил.
  • До этого гола счет был ничейным – 1:1.
  • «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

«Судьям дали установку позволять игрокам вести более контактный футбол, а Сергей, по мнению ЭСК, лишь недооценил старания Михаила Игнатова.

Сам он, по моим данным, считает свое решение правильным», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Кубок Локомотив Спартак Иванов Cергей
Комментарии (41)
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ilichkadr
1677753200
Серёга, конечно правильно, но бабло всё таки придётся вернуть. А то как-то с душком.
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Красногвардейчик
1677753407
Поглаживая крупненький перевод от спартака, конечно правильно, Серёга))
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FCSpartakM
1677753493
праздник у девчат, неужели в пользу Спартака все решения были. Особенно **** муравьи радуются, хоть на недельку радости.
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portero
1677754160
И что дальше???? Ничего как и всегда, умный судья делится с кем надо...
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JIEGEHDA
1677755844
Ошибки были . Как в одну так и в другую сторону . Но факт того что ошибки были результатативные именно в сторону Локо это да . Но скажу вам такую вещь ребята , на всю жизнь . Если судья совершает ошибки , удаляет или ставит пенальти где вроде его нету , не значит что его купила команда которая получила пользу. Есть ещё один фактор :" ставка" сам поставил сам выиграл
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ivany4
1677759637
О чем и писал - «Судьям дали установку позволять игрокам вести более контактный футбол...» Вопрос где грань БОЛЕЕ КОНТАКТНОГО футбола??? Думаю ответа не будет. Зато повышается значимость ЭСК, КДК, и т.д и тп.
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alefreddy
1677761225
правильным значит правильным а то мог и Такнизяна наказать за игру в партере
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Artemka444
1677761936
Фишка в том, что судей не наказывают от слова НИКАК!!!!!
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Sky Spartak
1677778009
Правильно отсудил А то ветер подул защитник упал...
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шахта Заполярная
1677847916
Футбол не балет "лебединое озеро" а контактный вид спорта. Иванов удивил. Отсудил честно. Паровозы молчат, но немытые и лошади ни как не успокоются все гы-гы да иго-го.
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