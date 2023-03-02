Иванов считает правильным свое решение в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном. В ЭСК заявили, что это ошибка

Футбол не балет "лебединое озеро" а контактный вид спорта. Иванов удивил. Отсудил честно. Паровозы молчат, но немытые и лошади ни как не успокоются все гы-гы да иго-го.
Главный арбитр кубкового матча «Спартак» – «Локомотив» Сергей Иванов считает, что не ошибся в эпизоде с голом Романа Зобнина на 56-й минуте.
- ЭСК посчитал, что «Спартак» забил после сразу двух нарушений правил.
- До этого гола счет был ничейным – 1:1.
- «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.
«Судьям дали установку позволять игрокам вести более контактный футбол, а Сергей, по мнению ЭСК, лишь недооценил старания Михаила Игнатова.
Сам он, по моим данным, считает свое решение правильным», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
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