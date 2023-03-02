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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Иванов считает правильным свое решение в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном. В ЭСК заявили, что это ошибка

    Главный арбитр кубкового матча «Спартак» – «Локомотив» Сергей Иванов считает, что не ошибся в эпизоде с голом Романа Зобнина на 56-й минуте.

    • ЭСК посчитал, что «Спартак» забил после сразу двух нарушений правил.
    • До этого гола счет был ничейным – 1:1.
    • «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

    «Судьям дали установку позволять игрокам вести более контактный футбол, а Сергей, по мнению ЭСК, лишь недооценил старания Михаила Игнатова.

    Сам он, по моим данным, считает свое решение правильным», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.03.2023 13:28
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 3 марта, 15:51

      Футбол не балет "лебединое озеро" а контактный вид спорта. Иванов удивил. Отсудил честно. Паровозы молчат, но немытые и лошади ни как не успокоются все гы-гы да иго-го.

      0
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 2 марта, 20:26

      Правильно отсудил
      А то ветер подул защитник упал...

      2
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      ...
      Рейтинг: +555

      avera > Sky Spartak 2 марта, 20:41

      Вообще то это футбол, а не борьба.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak > avera 2 марта, 20:47

      В том то и дело, что ФУТБОЛ игра контактная...
      А так то Тикнизян сам там толкался и борьбу проиграл...как понял это так и упал..

      3
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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 2 марта, 15:58

      Фишка в том, что судей не наказывают от слова НИКАК!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 2 марта, 15:47

      правильным значит правильным а то мог и Такнизяна наказать за игру в партере

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 2 марта, 15:20

      О чем и писал - «Судьям дали установку позволять игрокам вести более контактный футбол...»
      Вопрос где грань БОЛЕЕ КОНТАКТНОГО футбола??? Думаю ответа не будет. Зато повышается значимость ЭСК, КДК, и т.д и тп.

      1
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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA 2 марта, 14:17

      Ошибки были . Как в одну так и в другую сторону . Но факт того что ошибки были результатативные именно в сторону Локо это да . Но скажу вам такую вещь ребята , на всю жизнь . Если судья совершает ошибки , удаляет или ставит пенальти где вроде его нету , не значит что его купила команда которая получила пользу. Есть ещё один фактор :" ставка" сам поставил сам выиграл

      0
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      Рейтинг: +18120

      ilichkadr > JIEGEHDA 2 марта, 14:24

      Ну, этих "ставочников" сейчас пасут будьте -нате. Всё делается через посредников, подставные карты, счета и т.д. и т.п.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > JIEGEHDA 2 марта, 14:26

      По предварительному сговору группой лиц

      3
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 2 марта, 14:15

      Иванов не умнеет с годами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > R_a_i_n 2 марта, 14:17

      Согласен, тут надо заработанные деньги срочно и тихо перепрятывать, а оно ещё и вы.ё.б.ы.вается

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18120

      ilichkadr > R_a_i_n 2 марта, 14:21

      Не, умнеть нельзя. Закон сохранения энергии, если в одном месте убыло, то в другом прибыло никто не отменял.

      0
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      ...
      Рейтинг: +511

      эд100 > R_a_i_n 2 марта, 15:39

      смотрю и тебе это не грозит

      0
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > эд100 2 марта, 20:55

      Хряки слепы, поэтому надо хрюкать не "смотрю", а еле-еле "пытаюсь разглядеть"

      1
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > кaстрюлька 2 марта, 21:22

      Щи варить пи.дуй

      2
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > ilichkadr 2 марта, 21:23

      Это примерно как в Зените? У нас такого не бывает.

      0
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > эд100 2 марта, 21:23

      Что именно не грозит?

      0
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      Рейтинг: +18120

      ilichkadr > R_a_i_n 2 марта, 21:49

      Закон сохранения энергии, если в одном месте убыло, то в другом прибыло работает везде, поскольку фундаментальный закон природы. Работает независимо от воли и желания человека. В школе по физике проходили E=Ep+Ek=const

      0
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > ilichkadr 2 марта, 22:07

      Так я же и говорю, этот в Зените там этим законом пользуются. Спартак не при делах тут.

      0
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      Рейтинг: +18120

      ilichkadr > R_a_i_n 2 марта, 22:30

      Так никто же не говорит, что Спартак при делах. Он все лишь заказчик сего действа, а заказчик всегда остаётся в тени. С незапамятных времен на Руси знают что не подмажешь, не поедешь.
      P.S. На днях Федун обмолвился, что с судьями не работал. И зачем он это сказал в СМИ? Это напоминает известный фразеологизм "На воре и шапка горит".

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > ilichkadr 2 марта, 22:36

      Не подмажешь, не поедешь... То-то едет Зенит, ни как не остановится!

      1
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      Рейтинг: +511

      эд100 > R_a_i_n 2 марта, 22:36

      пусть рукоблуды срутся меж собой. а нам не пристало им подначивать. иванову не позавидуешь, но он достойно отсудил, удивил даже.

      1
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > эд100 2 марта, 22:40

      Я тебя спрашивал про рукоблудов? Я тебя спросил что именно мне не грозит?

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      Рейтинг: +18120

      ilichkadr > R_a_i_n 2 марта, 22:43

      Ну, так ктож мешает остановить? Надо подмазать Пари НН, чтобы тот отобрал у Зенита 3 очка на Газпром-арене в субботу. Есть желающие?
      Нет. Все хотят получать на халяву.

      0
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      Рейтинг: +18120

      ilichkadr > R_a_i_n 2 марта, 22:48

      Товарисч просится к вам на ветку. Видимо с vip- местами большая напряжёнка?

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > ilichkadr 2 марта, 22:55

      Дружище... это не так работает! Эка ты вспомнил Пари НН в субботу! Прикидываться "дурачком" можно в кругах не ведающих. Твой Зенит уже так подмазан и замазан, что скоро с вами никто не захочет играть, ибо нету смысла! Когда Спартак судьи душили в каждом матче и отменяли половину забитых мячей, когда ставили пенки ,понятные только одному богу, вы божми орали ,что Спартак ноет по поводу судейства. Как только судья ошибся в пользу Спартака, вы бмоиж пытаетесь перекинуть лавры беспредельщиков на нас. Хрена вам!

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > ilichkadr 2 марта, 22:56

      Товарисча с радостью примем, если он действительно товарисч!

      0
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > R_a_i_n 2 марта, 22:57

      за божмей не серчай, вырвалось...

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      Рейтинг: +511

      эд100 > R_a_i_n 2 марта, 22:58

      по всей видимости поумнеть, раз продолжаешь быковать!

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > эд100 2 марта, 22:59

      Т.е. мне не грозит по умнеть, потому что я продолжаю быковать? Аргументы будут?

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      Рейтинг: +511

      эд100 > R_a_i_n 2 марта, 23:24

      утомил пустомеля, и своих и чужих уже. прими успокоительное и брысь спать.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > эд100 2 марта, 23:28

      Брысь спать жене скажешь(если есть). Чужие иногда роднее своих бывают, ибо писанину свою фильтруют.

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      Рейтинг: +511

      эд100 > R_a_i_n 2 марта, 23:32

      малое дитя, ей Богу...

      0
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > эд100 2 марта, 23:48

      писанину фильтруй

      0
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      Рейтинг: +511

      эд100 > R_a_i_n 3 марта, 00:44

      а то что? так пожалуйся. меня банили не раз за таких утырков как ты. переживу и ещё одного. а лучше расслабься уже, поработай шпингалетом.

      0
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      Рейтинг: +67524

      portero 2 марта, 13:49

      И что дальше???? Ничего как и всегда, умный судья делится с кем надо...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > portero 2 марта, 13:55

      Конечно....всё оплачено, от Дюкова до руководств РФС))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      FCSpartakM 2 марта, 13:38

      праздник у девчат, неужели в пользу Спартака все решения были. Особенно **** муравьи радуются, хоть на недельку радости.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18120

      ilichkadr > FCSpartakM 2 марта, 13:47

      Да, не....не все, дали порадоваться не только Спартаку, но и Локомотиву. Зря что ли жаловались!?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > ilichkadr 2 марта, 13:54

      Хорошо подъ......колол))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 2 марта, 13:36

      Поглаживая крупненький перевод от спартака, конечно правильно, Серёга))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17575

      NewLife > Красногвардейчик 2 марта, 13:56

      Каждый оценивает результат игры в меру своей испорченности. Доказательства в студию !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > NewLife 2 марта, 14:15

      Штота ты вашему блаженному щирому ЛГБТ-шнику "Олуша 3" этого не разу не говорил, хотя у него из пасти подобные помои постоянно льются. Хрячело, опять д.в.ойные стандарты ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Красногвардейчик 2 марта, 15:23

      Что ты несёшь , Мустанг ?
      Спартак 4 игры уже сыграл с Локо в этом сезоне и все выиграл.
      Только подумай , поедающий овёс, кто кому должен заносить ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Алексей З 2 марта, 15:59

      Правду говорю...кабан)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Алексей З 2 марта, 16:06

      Завали хайло с.вин)) не педающему отходы, чему то меня учить))

      2
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      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > кaстрюлька 3 марта, 15:40

      Когда уже ты подгоришь голубая кастрюля.

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