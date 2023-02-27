Абаскаль: «Я очень доволен форматом Кубка России»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопросы в преддверии ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

– Как вы относитесь к смежным матчам Кубка России?

– Мне очень нравится формат и первой стадии, где можно было попробовать много разных вещей, и плей‑офф.

Сейчас очень напряженные матчи, нужно биться, бороться. Я очень доволен форматом турнира.

– Что произошло со «Спартаком» во втором тайме первого матча, повлияли те события на сегодняшний состав?

– Конечно, мы проанализировали ту игру, но на стартовый состав это не повлияло.

В футболе так бывает, когда ты доминируешь с преимуществом, а соперник хочет отыграться, вернуться в игру, ты даешь ему такую возможность.

«Локомотив» провел первую часть сезона не самым лучшим образом, они ждут шанса проявить себя и реабилитироваться.

– Квинси Промес будет действовать в роли центрфорварда, насколько ему комфортна эта позиция?

– У Квинси есть свобода, которая есть также и у Игнатова, и у Зиньковского. Они могут передвигаться, они должны чувствовать себя хорошо, чтобы удивлять, создавать креатив и опасность у ворот соперника.

В 1-м матче спартаковцы одержали гостевую победу – 1:0.

Ответная встреча состоится сегодня в 20:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!