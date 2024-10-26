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    • Экс-спартаковец Ковтун сказал, в чем Абаскаль лучше Станковича

    Экс-спартаковец Ковтун сказал, в чем Абаскаль лучше Станковича

    Юрий Ковтун сравнил работу Гильермо Абаскаля и Деяна Станковича в «Спартаке».

    «Был этап в прошлом сезоне, когда в «Спартаке» много играли молодые российские футболисты.

    При Абаскале вроде они и прогрессировали, но с приходом нового тренера приобрели новых иностранцев. Они сейчас толком не показывают футбола, которого от них ждут. А наши ребята немного затухают.

    Медина, например, хорошо играл в ЦСКА, но в «Спартаке» растворяется. Мне кажется, есть даже такая тенденция у футболистов, приезжающих в «Спартак».

    Хочется, чтобы приобретения иностранцев были точечными усилениями, а то россияне не играют, а они не дают результата. Это круговорот, и как из него выйти, нет ответа», – сказал Ковтун.

    • «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
    • Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
    • В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1729892405
    Медина в ЦСКА был дном. Но тейк про то, что при Станковиче куча иностранцев - это скорее да,чем нет.
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    Питерский князь
    1729895777
    При чем здесь Медина. Все кто пришёл в срамтак, им приходится в раскорячку бегать, как тут займешь 1 место. Они больше времени у проктолога проводят, чем на тренировках! :))))
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