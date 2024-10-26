Экс-спартаковец Ковтун сказал, в чем Абаскаль лучше Станковича

Юрий Ковтун сравнил работу Гильермо Абаскаля и Деяна Станковича в «Спартаке».
«Был этап в прошлом сезоне, когда в «Спартаке» много играли молодые российские футболисты.
При Абаскале вроде они и прогрессировали, но с приходом нового тренера приобрели новых иностранцев. Они сейчас толком не показывают футбола, которого от них ждут. А наши ребята немного затухают.
Медина, например, хорошо играл в ЦСКА, но в «Спартаке» растворяется. Мне кажется, есть даже такая тенденция у футболистов, приезжающих в «Спартак».
Хочется, чтобы приобретения иностранцев были точечными усилениями, а то россияне не играют, а они не дают результата. Это круговорот, и как из него выйти, нет ответа», – сказал Ковтун.
- «Спартак» набрал 19 очков в 12 турах РПЛ.
- Команда идет на 6-м месте в лиге и отстает от лидера на 11 баллов.
- В чемпионате у москвичей только 1 победа в 5 последних матчах.