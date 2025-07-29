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Ковтун двумя словами описал 0:3 «Спартака» от «Балтики»

Сегодня, 15:17
4

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал крупное поражение команды от «Балтики». Красно-белые уступили во 2-м туре РПЛ со счетом 0:3.

«У «Спартака» и Станковича точно есть амбиции сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Игра «Спартака» в матче с «Балтикой» – полный провал. Два удаления и три пропущенных мяча нельзя назвать иначе.

Станкович начинает сильно нервничать, когда команда не побеждает. Если по ходу матча его коллектив проигрывает, он заводится и оспаривает каждое судейское решение. Пока непонятно, как он собирается исправлять свои ошибки», – сказал Ковтун.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ковтун Юрий
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Комментарии (4)
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1753791724
Закажите ему самолёт, сел мужик в чужеродные сани; закажите ему самолёт, вспомнив то,что вы сами с усами.
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алдан2014
1753792138
Если уж Ковтуну не понятно,где уж нам диванычам
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Янвapь 62
1753792311
Умяров - это внебранчный сын Ковтуна ?
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alefreddy
1753794477
и мы такого же мнения ничего нового
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