Ковтун двумя словами описал 0:3 «Спартака» от «Балтики»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал крупное поражение команды от «Балтики». Красно-белые уступили во 2-м туре РПЛ со счетом 0:3.

«У «Спартака» и Станковича точно есть амбиции сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Игра «Спартака» в матче с «Балтикой» – полный провал. Два удаления и три пропущенных мяча нельзя назвать иначе.

Станкович начинает сильно нервничать, когда команда не побеждает. Если по ходу матча его коллектив проигрывает, он заводится и оспаривает каждое судейское решение. Пока непонятно, как он собирается исправлять свои ошибки», – сказал Ковтун.