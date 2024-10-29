Червиченко: «Спартак» взял непонятного тренера и покупает не поймешь что»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен главным тренером команды Деяном Станковичем.

– «Спартак» снова вышел в обновленном сочетании. Насколько постоянная ротация мешает, и не повторяет ли Станкович ошибку Абаскаля?

– Все познается в сравнении. Наверное, еще вспомним Абаскаля добрым словом, потому что то, что показывает команда Станковича, вообще мало похоже на футбол. Они играют непонятно во что и как. Нет добротных мячей.

Если бы судьи не тянули за уши, «Спартак» не был бы даже на шестом месте. Мне кажется, Станкович – это какая-то большая ошибка.

– Даже больше, чем Абаскаль?

– Да. И покупки тоже еще те. Они, видимо, дуплетом решили стрельнуть. Взяли непонятного тренера, так еще и покупают не поймешь что.