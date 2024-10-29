Червиченко: «Спартак» взял непонятного тренера и покупает не поймешь что»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен главным тренером команды Деяном Станковичем.
– «Спартак» снова вышел в обновленном сочетании. Насколько постоянная ротация мешает, и не повторяет ли Станкович ошибку Абаскаля?
– Все познается в сравнении. Наверное, еще вспомним Абаскаля добрым словом, потому что то, что показывает команда Станковича, вообще мало похоже на футбол. Они играют непонятно во что и как. Нет добротных мячей.
Если бы судьи не тянули за уши, «Спартак» не был бы даже на шестом месте. Мне кажется, Станкович – это какая-то большая ошибка.
– Даже больше, чем Абаскаль?
– Да. И покупки тоже еще те. Они, видимо, дуплетом решили стрельнуть. Взяли непонятного тренера, так еще и покупают не поймешь что.
- Станкович в команде с июня.
- Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА (2 ноября).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»