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  • Червиченко: «Спартак» взял непонятного тренера и покупает не поймешь что»

Червиченко: «Спартак» взял непонятного тренера и покупает не поймешь что»

29 октября 2024, 12:19
10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен главным тренером команды Деяном Станковичем.

– «Спартак» снова вышел в обновленном сочетании. Насколько постоянная ротация мешает, и не повторяет ли Станкович ошибку Абаскаля?

– Все познается в сравнении. Наверное, еще вспомним Абаскаля добрым словом, потому что то, что показывает команда Станковича, вообще мало похоже на футбол. Они играют непонятно во что и как. Нет добротных мячей.

Если бы судьи не тянули за уши, «Спартак» не был бы даже на шестом месте. Мне кажется, Станкович – это какая-то большая ошибка.

– Даже больше, чем Абаскаль?

– Да. И покупки тоже еще те. Они, видимо, дуплетом решили стрельнуть. Взяли непонятного тренера, так еще и покупают не поймешь что.

  • Станкович в команде с июня.
  • Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА (2 ноября).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Абаскаль Гильермо Червиченко Андрей
Комментарии (10)
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andr45
1730195081
А кого приобретал некий Червиченко? Вот далеко не полный список: Баги, Шафар, Фло, Зоа, Петкович, Шоавэ, Тамаш, Тробок, Дедура, Соса, Силва,Онгусания, Скарлетт, Пиньо, Диас, Соуза, Руссо, Луизао, Шафар, Баги, Шоавэ, Урбанек, де Пиньо, Луизао, Тробок, Хрман, Ломая, Станич, Кокиашвили, ...... ВСЕГО 60 человек) И, КТО ИХ ПОМНИТ?)
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АлексМак
1730195912
снова прав и на этот раз
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Лицом_на_клаве
1730198126
Подпишусь под всеми словами Червяка. Спартак в этом приобрёл многолетнюю традицию покупать шлак и физруков.
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vvv123
1730201299
Единственно, что у рыл привлекает, это косички Богонды!
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slavа0508
1730209314
Червяк ещё та гнида, но по сути он прав...
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Каратель помойников
1730209488
То ли дело при непонятном руководителе червяке,ввозили тоннами уголь,на три состава хватало.
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Prosechik
1730219368
Какой же гнилой этот бымший недо-президентишка.
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