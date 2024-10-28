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  • Мостовой назвал игрока «Спартака», «закопанного» Абаскалем

Мостовой назвал игрока «Спартака», «закопанного» Абаскалем

28 октября 2024, 11:19
6

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру нападающего команды Тео Бонгонды.

  • Накануне Тео забил «Пари НН» (1:0) в 13-м туре РПЛ.
  • «Спартак» планирует избавиться от конголезца зимой.

– У Бонгонды первый гол в 13-м матче. Прорвало или разовый всплеск?

– Вы знаете, в принципе, Бонгонду в том году «закопал» Гильермо Абаскаль. Когда его купили – он играл, затем Абаскаль его «закопал». Помните, были слухи, что Бонгонда ищет команду, в сборную постоянно уезжает, ещe что-то. В принципе, парень неплохой, Деян Станкович пришeл и сразу начал ставить в основной состав: у него хорошая скорость, хороший дриблинг, левая нога неплохая.

– Может проблема Бонгонды в реализации?

– Ну а у кого из нас реализация хорошая, скажите. У нас у многих такая реализация. После того, что мы вчера увидели в матче «Реал»«Барселона» – вот это реализация, вот это футбол – космос, где люди взрываются, бегут так, что болельщики не успевают их глазами догнать, обалдеть.

Бонгонда воспользовался подарком футболистов «Пари НН» и забил. На паузе, правильно делал, бум-бум, не торопился. Другой бы ударил, а он сделал так, как я всегда делал в футболе, – сделал паузу. Так что он нормальный парень.

  • У 28-летнего Бонгонды за 50 матчей в «Спартаке» 9 голов, 4 ассиста.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Бонгонда Тео Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (6)
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andr45
1730105411
Вот же два идиота клеветника - Мостовой и редактор) Если Мостовой законченный идиот, почему его и зовут в ГД, то редактор просто дилетант-клеветник) Итак, АБАСКАЛЬ закопал Бонгонду, который в сезоне сыграл за "Спартак" 35 игр (21 в первенстве и 10 в Кубке) и забил 8 голов (7 в первенстве и 1 в Кубке) А сколько забила бонбардирщица Сашенька?)))
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andr45
1730105776
СПЕЦИАЛЬНО ПИШУ ДЛЯ СЛЕПЫХ И С ПЛОХИМ ЗРЕНИЕМ) ЧТО ЗНАЧИТ МЕДВЕДЕВ ПОДАРИЛ? ДА, ВРАТАРЬ НЕУДАЧНО ВЫБИЛ МЯЧ НА БОНГОНДУ, КОТОРЫЙ ПРИНЯВ ЕГО, ОБВЕЛ ТРЕХ КОСТОЛОМОВ И ПРОБИЛ ПО ВОРОТАМ. Вот о Москвичеве из «Оренбурга» и в самом деле подарил А МОСТОВОМУ РЕКОМЕНДУЮ СМЕНИТЬ ПОВОДЫРЯ) Но все и Мостовой, и шелкоперы, и експерты и прочие ***** правы, утверждая, что победы «Спартака» - это полоса везения, ошибок судей в пользу «Спартака», чудовищных ошибок соперников. НИ ОДНОЙ ДОСТОЙНОЙ ПОБЕДЫ(((((
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alefreddy
1730111022
негатив у царя куда то пропал
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subbotaspartak
1730115431
Опять: Как я...... а пошёлка к ю......
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