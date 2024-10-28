Мостовой назвал игрока «Спартака», «закопанного» Абаскалем

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру нападающего команды Тео Бонгонды.

Накануне Тео забил «Пари НН» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» планирует избавиться от конголезца зимой.

– У Бонгонды первый гол в 13-м матче. Прорвало или разовый всплеск?

– Вы знаете, в принципе, Бонгонду в том году «закопал» Гильермо Абаскаль. Когда его купили – он играл, затем Абаскаль его «закопал». Помните, были слухи, что Бонгонда ищет команду, в сборную постоянно уезжает, ещe что-то. В принципе, парень неплохой, Деян Станкович пришeл и сразу начал ставить в основной состав: у него хорошая скорость, хороший дриблинг, левая нога неплохая.

– Может проблема Бонгонды в реализации?

– Ну а у кого из нас реализация хорошая, скажите. У нас у многих такая реализация. После того, что мы вчера увидели в матче «Реал» – «Барселона» – вот это реализация, вот это футбол – космос, где люди взрываются, бегут так, что болельщики не успевают их глазами догнать, обалдеть.

Бонгонда воспользовался подарком футболистов «Пари НН» и забил. На паузе, правильно делал, бум-бум, не торопился. Другой бы ударил, а он сделал так, как я всегда делал в футболе, – сделал паузу. Так что он нормальный парень.