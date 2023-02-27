«Многим не понравится, если я возьму перчатки». Мостовой ответил на вопрос о возможном бое с Карпиным и Шалимовым

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не готов драться со своими экс-партнерами Валерием Карпиным и Игорем Шалимовым, которые критикуют его экспертизу.

Шалимов ранее говорил, что Мостовой сошел с ума.

Он угрожал определить Мостового в психбольницу.

Мостовой выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».

– Камил Гаджиев известен организациями громких боев в России. Он вам не предлагал сделать бой с Валерием Карпиным или Игорем Шалимовым, с которыми у вас были словесные пикировки?

– В перчатках?

– В перчатках ММА, по правилам бокса, как угодно.

– Нет-нет, и не надо предлагать. Наверное, мы от этого откажемся.

Вы назвали две фамилии ребят, с которыми я много времени играл в футбол. Не только играл, но и прожил большую часть карьеры. С Шалимовым в «Спартаке», с Карпиным за границей. Какое-то время в сборной все вместе играли. Поэтому, конечно, нет.

Какие бы отношения у нас ни были, а сейчас они не такие, какими были раньше, я откажусь. По-любому откажусь, хотя некоторые знают, что, если я возьму перчатки, многим не понравится. Потому что детство было такое, что все происходило без перчаток.

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