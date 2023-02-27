«Многим не понравится, если я возьму перчатки». Мостовой ответил на вопрос о возможном бое с Карпиным и Шалимовым

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не готов драться со своими экс-партнерами Валерием Карпиным и Игорем Шалимовым, которые критикуют его экспертизу.
- Шалимов ранее говорил, что Мостовой сошел с ума.
- Он угрожал определить Мостового в психбольницу.
- Мостовой выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».
– Камил Гаджиев известен организациями громких боев в России. Он вам не предлагал сделать бой с Валерием Карпиным или Игорем Шалимовым, с которыми у вас были словесные пикировки?
– В перчатках?
– В перчатках ММА, по правилам бокса, как угодно.
– Нет-нет, и не надо предлагать. Наверное, мы от этого откажемся.
Вы назвали две фамилии ребят, с которыми я много времени играл в футбол. Не только играл, но и прожил большую часть карьеры. С Шалимовым в «Спартаке», с Карпиным за границей. Какое-то время в сборной все вместе играли. Поэтому, конечно, нет.
Какие бы отношения у нас ни были, а сейчас они не такие, какими были раньше, я откажусь. По-любому откажусь, хотя некоторые знают, что, если я возьму перчатки, многим не понравится. Потому что детство было такое, что все происходило без перчаток.
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