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    Шалимов: «Мостовой давно сошел с ума»

    Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов считает Александра Мостового сумасшедшим.

    «По Мостовому все понятно. Я вообще не хочу его обсуждать. Мне кажется, он с ума сошел давно.

    «Царь»? Да-да, российский, мне кажется, не испанский. У испанцев вообще «Король», а не «Царь», – сказал Шалимов.

    • Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.
    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
    • Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».

    Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1516

      koli4ka 25 минут назад

      давно наблюдается этот сРач в эфире,и чего эти ребятки так не любят друг друга,и кто чью шкварку съел и не поделился?

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      Рейтинг: +99

      biber ru 1 час назад

      Царь, очень приятно, царь!

      0
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      Рейтинг: +5480

      TOMSON 1 час назад

      Поколение очернившее себя письмом 14 пожинают свою карму. По итогу у всех не складывается после карьеры. Тот же Карпин без трофеев, а он самый успешный среди них

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      Рейтинг: +1526

      jek718875 1 час назад

      Мостовой об этом узнал только сегодня

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      Рейтинг: +10996

      "supermax" 2 часа назад

      ждем ответочку))

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