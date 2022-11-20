Шалимов: «Мостовой давно сошел с ума»

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов считает Александра Мостового сумасшедшим.
«По Мостовому все понятно. Я вообще не хочу его обсуждать. Мне кажется, он с ума сошел давно.
«Царь»? Да-да, российский, мне кажется, не испанский. У испанцев вообще «Король», а не «Царь», – сказал Шалимов.
- Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.
- Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
- Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».
Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»
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Источник: телеграм-канал Sport24