Шалимов: «Мостовой давно сошел с ума»

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов считает Александра Мостового сумасшедшим.

«По Мостовому все понятно. Я вообще не хочу его обсуждать. Мне кажется, он с ума сошел давно.

«Царь»? Да-да, российский, мне кажется, не испанский. У испанцев вообще «Король», а не «Царь», – сказал Шалимов.

Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.

Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).

Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».

Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»

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