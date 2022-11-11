Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»

Бывший полузащитник «Интера», «Фоджи» и других команд Игорь Шалимов высказался о прозвище экс-игрока «Сельты» Александра Мостового. Его называли Царь.

«В чем фишка прозвища Царь. Всех русских игроков, которые более-менее шевелятся, называли Царь.

Мостовой продолжил называть себя Царем и стал им. Как в мультфильме «Летучий корабль». Если бы он не продолжил себя Царем называть, он бы им и не был. Водрузил сам себя на трон.

Меня в Италии называли Царем даже когда я еще ни одной игры не провел», – сказал Шалимов.

Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.

Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).

Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».

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