Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»

Мёртвый серпентарий "бывших игроков Спартака" периодически оживает...Но лишь для того, чтобы как делается уроборос не забыть..
А какие были люди...Их бы в наше время.))
Бывший полузащитник «Интера», «Фоджи» и других команд Игорь Шалимов высказался о прозвище экс-игрока «Сельты» Александра Мостового. Его называли Царь.
«В чем фишка прозвища Царь. Всех русских игроков, которые более-менее шевелятся, называли Царь.
Мостовой продолжил называть себя Царем и стал им. Как в мультфильме «Летучий корабль». Если бы он не продолжил себя Царем называть, он бы им и не был. Водрузил сам себя на трон.
Меня в Италии называли Царем даже когда я еще ни одной игры не провел», – сказал Шалимов.
- Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.
- Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
- Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».
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