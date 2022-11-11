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    Шалимов: «Мостовой сам себя водрузил на трон, постоянно называя себя Царем»

    Бывший полузащитник «Интера», «Фоджи» и других команд Игорь Шалимов высказался о прозвище экс-игрока «Сельты» Александра Мостового. Его называли Царь.

    «В чем фишка прозвища Царь. Всех русских игроков, которые более-менее шевелятся, называли Царь.

    Мостовой продолжил называть себя Царем и стал им. Как в мультфильме «Летучий корабль». Если бы он не продолжил себя Царем называть, он бы им и не был. Водрузил сам себя на трон.

    Меня в Италии называли Царем даже когда я еще ни одной игры не провел», – сказал Шалимов.

    • Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.
    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
    • Главное достижение в карьере Мостового – 2 чемпионства со «Спартаком».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +787

      Эном айс 29 минут назад

      Мёртвый серпентарий "бывших игроков Спартака" периодически оживает...Но лишь для того, чтобы как делается уроборос не забыть..
      А какие были люди...Их бы в наше время.))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1231

      Красногвардейчик 1 час назад

      В отличие о т Шалимова,Мостовой добился больших успехов как игрок, чем он....зависть

      0
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      Рейтинг: +5091

      _Marqella_ > Красногвардейчик 22 минуты назад

      С чего это?? У Мостового два чемпионства СССР со Спартаком и всё а Шалимов с Интером Кубок УЕФА взял + с молодёжкой чемпионом Европы стал + Чемпион СССР...Мне кажется Шалимов по достяжениям ни как не хуже Мостового ...И играл Мостовой в маленьких клубах...Кан,Страсбур,Алавес,Сельта...такое...

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      Рейтинг: +1231

      Красногвардейчик > _Marqella_ 22 минуты назад

      Да причём здесь твой спартак!!!? Мостовой один из лучших наших легов...Шалимов отдыхает

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      Рейтинг: +5091

      _Marqella_ > Красногвардейчик 1 минуту назад

      Спартак не мой...Шалимов ни чем не хуже...

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