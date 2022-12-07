Шалимов: «Я закрою Мостового в психушке. Насильно клал туда людей, и их лечили»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов обратился с угрозами к бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому.

– У Мостового намного меньше сил, чем у меня, где бы он там не был. Я его буду лечить, я его закрою в психушку.

Какие вот психушки знаем? Кащенко и Ганнушкина. Туда отправляли ни одного человека. Ему стоит быть аккуратнее. Успокоиться этому дурачку надо. Его приедут, заберут и он оттуда не выйдет. Он даст 15 тысяч, а я – 30. С юмором говорю про цифры. Ведь это деньги.

– Получается, вы хотите ему помочь?

– Я хочу вылечить человека. У меня есть ребята, которые оторвут ему голову. А они мне говорят: «А зачем? Он же больной человек, давай его в больницу положим». Но он не захочет туда ложиться, а мы его насильно туда. Я клал насильно туда людей, и их лечили.

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