Рианчо: «Бердыев провел эволюцию российского футбола»

Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо высказался о времени своей работы в Казани.

«В России я тренировал несколько очень хороших игроков, каждый выделялся в своем амплуа. Казанский «Рубин» был клубом, полным прекрасных футболистов. В той команде были Сесар Навас, Кристиан Ансальди, Сергей Семак, Александр Рязанцев, Альваро Домингес, Кристиан Нобоа и многие другие, которые подарили «Рубину» фантастические годы в чемпионате России. Та команда под руководством Курбана, на мой взгляд, провела эволюцию российского футбола, которая произошла благодаря Бердыеву.

Я считаю игрока талантливым, если он способен наилучшим образом реализовать свою роль на поле. Все эти футболисты в различных аспектах были очень талантливыми», — сказал Рианчо.

Бердыев в декабре пришел в «Сочи».

С «Рубином» Бердыев выиграл 2 сезона РПЛ подряд.

Рианчо без работы с 2018 года, когда покинул «Спартак».

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