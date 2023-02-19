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    Рианчо: «Бердыев провел эволюцию российского футбола»

    Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо высказался о времени своей работы в Казани.

    «В России я тренировал несколько очень хороших игроков, каждый выделялся в своем амплуа. Казанский «Рубин» был клубом, полным прекрасных футболистов. В той команде были Сесар Навас, Кристиан Ансальди, Сергей Семак, Александр Рязанцев, Альваро Домингес, Кристиан Нобоа и многие другие, которые подарили «Рубину» фантастические годы в чемпионате России. Та команда под руководством Курбана, на мой взгляд, провела эволюцию российского футбола, которая произошла благодаря Бердыеву.

    Я считаю игрока талантливым, если он способен наилучшим образом реализовать свою роль на поле. Все эти футболисты в различных аспектах были очень талантливыми», — сказал Рианчо.

    • Бердыев в декабре пришел в «Сочи».
    • С «Рубином» Бердыев выиграл 2 сезона РПЛ подряд.
    • Рианчо без работы с 2018 года, когда покинул «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +923

      г.Онега 21 минуту назад

      автобусы он привел в рпл

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