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    «Смысл менять РПЛ на какой-нибудь ПСВ?». Быстров – о Сперцяне

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

    «Сперцян – хороший футболист, он лидер «Краснодара», но, на мой взгляд, ему рано ехать, он должен еще лучше проявить себя в чемпионате России и принести пользу «Краснодару».

    Если и отправляться, то не в Нидерланды, а в топовый чемпионат, если им заинтересуются. А смысл менять чемпионат России, где ты играешь постоянно, на какой‑нибудь ПСВ?» – заявил Быстров.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5721

      AtticusFinch 24 минуты назад

      Быстров про Еврокубки не слышал?))

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