«Смысл менять РПЛ на какой-нибудь ПСВ?». Быстров – о Сперцяне

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Сперцян – хороший футболист, он лидер «Краснодара», но, на мой взгляд, ему рано ехать, он должен еще лучше проявить себя в чемпионате России и принести пользу «Краснодару».

Если и отправляться, то не в Нидерланды, а в топовый чемпионат, если им заинтересуются. А смысл менять чемпионат России, где ты играешь постоянно, на какой‑нибудь ПСВ?» – заявил Быстров.

В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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