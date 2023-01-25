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  • Евсеев мотивировал деньгами из своего кармана не только «Амкар», но и «Уфу» (Сергей Егоров)

Евсеев мотивировал деньгами из своего кармана не только «Амкар», но и «Уфу» (Сергей Егоров)

25 января 2023, 07:29

Инсайдер Сергей Егоров узнал, практиковал ли тренер Вадим Евсеев денежную мотивацию команды за счет собственных средств в других клубах, кроме «Амкара».

  • На прошлой неделе Евсеев рассказал, как дал деньги «Амкару» из собственного кармана перед матчем с «Локомотивом».

«Порасспрашивал тех, кто мог знать. Говорят разное — о том, например, что похожий случай был с «Уфой», а сумма составила миллион рублей», – написал Егоров.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Первая лига Россия. Вторая лига. Группа 4 Шинник Уфа Амкар-Пермь Евсеев Вадим
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