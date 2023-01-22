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    Евсеев рассказал, как в 2018 году мотивировал «Амкар» на матч с «Локомотивом» деньгами из своего кармана

    Бывший тренер «Амкара» Вадим Евсеев вспомнил матч 2018 года против «Локомотива». Тогда вместо Перми встречу перенесли на «РЖД Арену», и ее пермяки выиграли.

    «Игра с «Локомотивом», когда «Амкар» приехал… Та знаменитая игра, когда все говорили, что «Амкар» отдает и Евсеев отдает чемпионские очки «Локомотиву». И когда мы домашнюю игру играли не дома, а на стадионе «Локомотива», когда мы их обыграли 2:1.

    Вот там была установка. Сказал состав, вытащил из кармана свои деньги и положил – это от меня премиальные. Сумма была нормальная – по крайней мере, для меня. Для футболистов, может, нет», – рассказал Евсеев в эфире Первого канала.

    • «Амкар» по окончании сезона-2017/18 потерял профессиональный статус.
    • Сейчас пермяки играют во Второй лиге.
    • Евсеев сейчас тренирует «Шинник».

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.01.2023 22:14
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