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    Шалимов рассказал, кому в «Спартаке» выгодна ситуация с Промесом

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что у полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского появился шанс вытеснить Квинси Промеса из основы.

    • 31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам.
    • Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.
    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

    «Предсезонка — период важный, но, вероятно, ничего другого, кроме как домашняя подготовка, у Промеса не остается. Значит будет он готовиться по индивидуальной программе, а далее, уже в игровой период, за несколько матчей, доберет форму — за 3-4 игры.

    Для «Спартака», конечно, важно, чтобы игрок был готов с первого же весеннего тура, и все зависит от того, как голландец пройдет подготовку. В принципе, прогноз благоприятный — Квинси парень опытный, тренера тоже ему предоставят, организация процесса будет хорошая.

    В то же время нынешняя ситуация — шанс для Зиньковского, который будет проводить матчи на сборах. Надо доказывать. И чтобы ворваться в состав и подвинуть Промеса, надо забивать на сборах», — заявил Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      R_a_i_n 1 час назад

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