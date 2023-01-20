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  • Шалимов рассказал, кому в «Спартаке» выгодна ситуация с Промесом

Шалимов рассказал, кому в «Спартаке» выгодна ситуация с Промесом

20 января 2023, 08:36
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Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что у полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского появился шанс вытеснить Квинси Промеса из основы.

  • 31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам.
  • Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.
  • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
  • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

«Предсезонка — период важный, но, вероятно, ничего другого, кроме как домашняя подготовка, у Промеса не остается. Значит будет он готовиться по индивидуальной программе, а далее, уже в игровой период, за несколько матчей, доберет форму — за 3-4 игры.

Для «Спартака», конечно, важно, чтобы игрок был готов с первого же весеннего тура, и все зависит от того, как голландец пройдет подготовку. В принципе, прогноз благоприятный — Квинси парень опытный, тренера тоже ему предоставят, организация процесса будет хорошая.

В то же время нынешняя ситуация — шанс для Зиньковского, который будет проводить матчи на сборах. Надо доказывать. И чтобы ворваться в состав и подвинуть Промеса, надо забивать на сборах», — заявил Шалимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Шалимов Игорь
Комментарии (2)
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R_a_i_n
1674193471
Конкуренция не вредит, это точно!
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zigbert
1674219629
О какой выгоде можно говорить если игрок основного состава не будет готов к продолжению сезона. Тут надо прежде всего думать о команде а не о отдельных личностях, которым будет выгодна та или иная ситуация. Зиньковский отличный игрок и ему найдется место на поле даже в присутствии Промеса.
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