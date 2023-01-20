Шалимов рассказал, кому в «Спартаке» выгодна ситуация с Промесом

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что у полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского появился шанс вытеснить Квинси Промеса из основы.

31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам.

Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

«Предсезонка — период важный, но, вероятно, ничего другого, кроме как домашняя подготовка, у Промеса не остается. Значит будет он готовиться по индивидуальной программе, а далее, уже в игровой период, за несколько матчей, доберет форму — за 3-4 игры.

Для «Спартака», конечно, важно, чтобы игрок был готов с первого же весеннего тура, и все зависит от того, как голландец пройдет подготовку. В принципе, прогноз благоприятный — Квинси парень опытный, тренера тоже ему предоставят, организация процесса будет хорошая.

В то же время нынешняя ситуация — шанс для Зиньковского, который будет проводить матчи на сборах. Надо доказывать. И чтобы ворваться в состав и подвинуть Промеса, надо забивать на сборах», — заявил Шалимов.

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