Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стала известна причина, по которой Промес пропустит первый сбор «Спартака»

Стала известна причина, по которой Промес пропустит первый сбор «Спартака»

10 января 2023, 13:00
14

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит первый зимний сбор московского клуба.

По информации «СЭ», причина – медицинские показатели голландца. Команда пройдет углубленный медосмотр только в среду, но состояние Промеса понятно уже сейчас.

У Квинси нет конфликта с тренерским штабом и руководством клуба.

  • 31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
  • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
  • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата 9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы 4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы 8
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1673345589
"По информации «СЭ»" Это круто, надо верить.
Ответить
ilichkadr
1673346295
Далеко не факт, что "причина – медицинские показатели голландца".
Ответить
Kollljan
1673348724
Да, просто, сушит сухари. На кичу скоро.
Ответить
F@nat1k
1673350913
На сколько мне известно, его пригласил в команду, африканский ,куньчуньне-гр
Ответить
oyabun
1673351017
Напустили туману. И что мы должны из этого понять? Мед.показатели очень плохие, или наоборот столь хорошие, что ему даже 1-й сбор не нужно проходить?
Ответить
тётя ASYA
1673353694
просто Антоха не хочет в тюрьму ! покинет пределы России и хана ему , травокуры его упекут . Сначала Антохе нужно получить гражданство , потом смело можно на сборы.
Ответить
zigbert
1673354751
И что же там понятно если ничего не понятно. На здоровье Промис вроде бы никогда не жаловался.
Ответить
neim
1673357759
Харю что ли наел на праздниках ? )))
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
7
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
2
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
2
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
1
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
7
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
24
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
18
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+