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    Стала известна причина, по которой Промес пропустит первый сбор «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит первый зимний сбор московского клуба.

    По информации «СЭ», причина – медицинские показатели голландца. Команда пройдет углубленный медосмотр только в среду, но состояние Промеса понятно уже сейчас.

    У Квинси нет конфликта с тренерским штабом и руководством клуба.

    • 31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5252

      neim 7 минут назад

      Харю что ли наел на праздниках ? )))

      0
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      Рейтинг: +99795

      zigbert 57 минут назад

      И что же там понятно если ничего не понятно. На здоровье Промис вроде бы никогда не жаловался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 1 час назад

      просто Антоха не хочет в тюрьму ! покинет пределы России и хана ему , травокуры его упекут . Сначала Антохе нужно получить гражданство , потом смело можно на сборы.

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      Рейтинг: +33311

      oyabun 1 час назад

      Напустили туману. И что мы должны из этого понять? Мед.показатели очень плохие, или наоборот столь хорошие, что ему даже 1-й сбор не нужно проходить?

      1
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      Рейтинг: +27930

      JTherry > oyabun 1 час назад

      из этой инфы понятно лишь следующее: не "медицинские показатели" Промеса повлияли на его участие в сборах Спартака, если он прошел УМО...

      1
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      Рейтинг: +33311

      oyabun > JTherry 1 час назад

      На Антохе сейчас вся игра строится и это не есть хорошо, что вся команда зависит от 1 игрока. Надеюсь руководство сделает выводы, что срочно надо брать не менее сильного игрока на трансферном рынке на замену.

      1
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      Рейтинг: +52

      F@nat1k 2 часа назад

      На сколько мне известно, его пригласил в команду, африканский ,куньчуньне-гр

      0
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      Рейтинг: +3920

      Kollljan 2 часа назад

      Да, просто, сушит сухари. На кичу скоро.

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      Рейтинг: +17450

      ilichkadr 3 часа назад

      Далеко не факт, что "причина – медицинские показатели голландца".

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      Рейтинг: +16638

      NewLife 3 часа назад

      "По информации «СЭ»" Это круто, надо верить.

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