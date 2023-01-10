Стала известна причина, по которой Промес пропустит первый сбор «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит первый зимний сбор московского клуба.

По информации «СЭ», причина – медицинские показатели голландца. Команда пройдет углубленный медосмотр только в среду, но состояние Промеса понятно уже сейчас.

У Квинси нет конфликта с тренерским штабом и руководством клуба.

31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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