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    Промес рискует пропустить все зимние сборы «Спартака» («РБ Спорт»)

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может пропустить зимние сборы московского клуба.

    По информации «РБ Спорт», голландец пропустит первый зимний сбор в Дубае, который продлится с 13 по 27 января. Промес будет тренироваться с молодежным составом, а затем – по индивидуальной программе с тренером, которого предоставит клуб.

    Кроме того, Промес рискует пропустить второй и третий сборы «Спартака», которые состоятся в Абу-Даби и Белеке.

    • 31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +76

      ПалкоВводецъ (returned) 46 минут назад

      Решил сменить явки и пароли уголовник, чтобы его родная полиция не загребла.

      0
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      Рейтинг: +16638

      NewLife 3 часа назад

      Хейтеровская вонючка РБ Спорт набрасывай больше лапши на уши, а то хозяева разозлятся.

      2
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      Рейтинг: +1275

      Taps 4 часа назад

      Уголовник черномазый

      2
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      Рейтинг: +17450

      ilichkadr 4 часа назад

      Да, уж..............риски офигенные, только не понятно откуда они взялись. Опять бомбардир что-то пропустил или, как часто это бывает, «РБ Спорт» брякнул не разобравшись?

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