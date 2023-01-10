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  • Промес рискует пропустить все зимние сборы «Спартака» («РБ Спорт»)

Промес рискует пропустить все зимние сборы «Спартака» («РБ Спорт»)

10 января 2023, 12:32
4

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может пропустить зимние сборы московского клуба.

По информации «РБ Спорт», голландец пропустит первый зимний сбор в Дубае, который продлится с 13 по 27 января. Промес будет тренироваться с молодежным составом, а затем – по индивидуальной программе с тренером, которого предоставит клуб.

Кроме того, Промес рискует пропустить второй и третий сборы «Спартака», которые состоятся в Абу-Даби и Белеке.

  • 31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
  • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
  • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (4)
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ilichkadr
1673343484
Да, уж..............риски офигенные, только не понятно откуда они взялись. Опять бомбардир что-то пропустил или, как часто это бывает, «РБ Спорт» брякнул не разобравшись?
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Taps
1673343741
Уголовник черномазый
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NewLife
1673345477
Хейтеровская вонючка РБ Спорт набрасывай больше лапши на уши, а то хозяева разозлятся.
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alefreddy
1673366945
на солнышке не удастся погреться
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