Промес рискует пропустить все зимние сборы «Спартака» («РБ Спорт»)

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может пропустить зимние сборы московского клуба.

По информации «РБ Спорт», голландец пропустит первый зимний сбор в Дубае, который продлится с 13 по 27 января. Промес будет тренироваться с молодежным составом, а затем – по индивидуальной программе с тренером, которого предоставит клуб.

Кроме того, Промес рискует пропустить второй и третий сборы «Спартака», которые состоятся в Абу-Даби и Белеке.

31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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