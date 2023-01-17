Промес тренируется с молодежкой «Спартака» в Сокольниках

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес тренируется с молодежным составом московского клуба.
По информации «РБ Спорт», сегодня дубль «Спартака» провел первую тренировку после отпуска. В манеже в Сокольниках вместе с игроками молодежки тренировался Промес, который не полетел на сборы с основным составом по личным причинам.
Голландец будет тренироваться с молодежкой до 27 января – пока команда не улетит на сбор в Турцию. После этого Промес будет работать с персональным тренером.
- Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
- Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.
- В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»