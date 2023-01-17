Промес тренируется с молодежкой «Спартака» в Сокольниках

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес тренируется с молодежным составом московского клуба.

По информации «РБ Спорт», сегодня дубль «Спартака» провел первую тренировку после отпуска. В манеже в Сокольниках вместе с игроками молодежки тренировался Промес, который не полетел на сборы с основным составом по личным причинам.

Голландец будет тренироваться с молодежкой до 27 января – пока команда не улетит на сбор в Турцию. После этого Промес будет работать с персональным тренером.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию