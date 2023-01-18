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    Орлов: «Как можно было назначить Гаранина в «Сочи» и Олича в ЦСКА?»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Сочи» ошибся, назначив Вадима Гаранина главным тренером в прошлом году.

    — Президент «Сочи» Борис Ротенберг ошибся с приглашением Гаранина?

    — Конечно, это ошибка, что его туда позвали. Советники Ротенберга не разобрались. Если «Енисей» обыграл «Локомотив» в Кубке России, это же не значит, что тренера сразу надо звать в РПЛ. «Локомотив» тогда разваливался.

    Тренер должен доказать свой класс двумя-тремя сезонами стабильной работы, претендовать на что-то с командой, готовить игроков.

    А что творилось в ЦСКА, когда Орешкин пришел туда управлять? Как можно было назначить на пост главного тренера Олича? Он был помощником наставника сборной Хорватии. Потом вместо Олича назначили Алексея Березуцкого, у которого вообще не было тренерского опыта.

    Какие основания для этого? Надо же опираться на анализ, экспертизу. Спросите хотя бы человека: хочет ли он работать главным тренером? Очень дилетантский подход у нас в этом вопросе.

    • Гаранин вернется в «Енисей».
    • Он уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.
    • Затем он ушел в «Сочи», откуда его уволили в ноябре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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