Орлов: «Как можно было назначить Гаранина в «Сочи» и Олича в ЦСКА?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Сочи» ошибся, назначив Вадима Гаранина главным тренером в прошлом году.

— Президент «Сочи» Борис Ротенберг ошибся с приглашением Гаранина?

— Конечно, это ошибка, что его туда позвали. Советники Ротенберга не разобрались. Если «Енисей» обыграл «Локомотив» в Кубке России, это же не значит, что тренера сразу надо звать в РПЛ. «Локомотив» тогда разваливался.

Тренер должен доказать свой класс двумя-тремя сезонами стабильной работы, претендовать на что-то с командой, готовить игроков.

А что творилось в ЦСКА, когда Орешкин пришел туда управлять? Как можно было назначить на пост главного тренера Олича? Он был помощником наставника сборной Хорватии. Потом вместо Олича назначили Алексея Березуцкого, у которого вообще не было тренерского опыта.

Какие основания для этого? Надо же опираться на анализ, экспертизу. Спросите хотя бы человека: хочет ли он работать главным тренером? Очень дилетантский подход у нас в этом вопросе.

Гаранин вернется в «Енисей».

Он уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.

Затем он ушел в «Сочи», откуда его уволили в ноябре.

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