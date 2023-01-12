Гаранин назначен главным тренером «Енисея» («РБ Спорт»)

Экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин подписал контракт с «Енисеем».

По информации «РБ Спорт», Гаранин подписал контракт с клубом на полтора года еще 10 января. Официально об этом не было объявлено по техническим причинам.

«Енисей» должен представить тренера в ближайшее время.

«Енисей» идет на 4-м месте в Первой лиге после 20 туров.

Гаранин уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.

Затем он ушел в «Сочи», откуда его уволили в ноябре.

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