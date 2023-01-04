Семин назвал условие, при котором Пиняев сможет заиграть в «Барселоне»

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Бывший главный тренер сборной России и других команд Юрий Семин высказался о фигуре полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Пиняеву нужно окружить себя правильными людьми, чтобы они ему добра желали. Важно, чтобы Сергея никто не отвлекал от футбольной деятельности, его голова должна думать только о футболе. В таком случае Пиняев заиграет и в «Локомотиве», и в «Барселоне». И вообще в любом клубе, в котором он сам захочет.
Молодым игрокам никогда нельзя обозначать границы их таланта. Пусть работает и не предает свои футбольные мечты — тогда все сложится», — сказал Семин.
- «Локомотив» в декабре купил Пиняева у «Крыльев Советов».
- У Пиняева в этом сезоне 15 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Игрок – воспитанник «Чертаново».
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