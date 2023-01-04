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  • Семин назвал условие, при котором Пиняев сможет заиграть в «Барселоне»

Семин назвал условие, при котором Пиняев сможет заиграть в «Барселоне»

4 января 2023, 11:20
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Бывший главный тренер сборной России и других команд Юрий Семин высказался о фигуре полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняеву нужно окружить себя правильными людьми, чтобы они ему добра желали. Важно, чтобы Сергея никто не отвлекал от футбольной деятельности, его голова должна думать только о футболе. В таком случае Пиняев заиграет и в «Локомотиве», и в «Барселоне». И вообще в любом клубе, в котором он сам захочет.

Молодым игрокам никогда нельзя обозначать границы их таланта. Пусть работает и не предает свои футбольные мечты — тогда все сложится», — сказал Семин.

  • «Локомотив» в декабре купил Пиняева у «Крыльев Советов».
  • У Пиняева в этом сезоне 15 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
  • Игрок – воспитанник «Чертаново».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Барселона Пиняев Сергей Семин Юрий
Комментарии (2)
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3meeeD
1672820642
Не заиграет,не в каких условиях
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