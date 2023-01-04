Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семин назвал условие, при котором Пиняев сможет заиграть в «Барселоне»

    Бывший главный тренер сборной России и других команд Юрий Семин высказался о фигуре полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Пиняеву нужно окружить себя правильными людьми, чтобы они ему добра желали. Важно, чтобы Сергея никто не отвлекал от футбольной деятельности, его голова должна думать только о футболе. В таком случае Пиняев заиграет и в «Локомотиве», и в «Барселоне». И вообще в любом клубе, в котором он сам захочет.

    Молодым игрокам никогда нельзя обозначать границы их таланта. Пусть работает и не предает свои футбольные мечты — тогда все сложится», — сказал Семин.

    • «Локомотив» в декабре купил Пиняева у «Крыльев Советов».
    • У Пиняева в этом сезоне 15 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Игрок – воспитанник «Чертаново».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Локомотив»: «Лантратов, Пиняев, Глушенков вернулись в клуб за новыми победами»
    Баженов назвал самого яркого молодого игрока РПЛ в 2022 году
    Галактионов прокомментировал трансферы Пиняева, Глушенкова и Лантратова в «Локомотив» 8
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12588

      Алексей З 2 часа назад

      Поменьше внимания в СМИ и всё будет хорошо.
      Вам Захаряна мало ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18597

      Cleaner 2 часа назад

      Пиняев сможет заиграть в Барселоне только если Барселона перебазируется в Саранск!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +822

      3meeeD 2 часа назад

      Не заиграет,не в каких условиях

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18597

      Cleaner > 3meeeD 2 часа назад

      После запятой - пробел! И нИ в каких условиях. Господа болельщики, ну НЕ КОВЕРКАЙТЕ русский язык!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +842

      Спартач80 > Cleaner 2 часа назад

      Клоун,над тобой весь сайт ржёт,а ты пытаешься ещё советы раздавать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +193

      Игорь1980 > Cleaner 40 минут назад

      Тогда уж если правильно то ни при каких. На себя посмотри сначала, прежде чем кому то советы давать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11