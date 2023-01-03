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  • «Лео был зол и просил меня остановиться». Агуэро объяснил, почему Месси злился на него после финала ЧМ-2022

«Лео был зол и просил меня остановиться». Агуэро объяснил, почему Месси злился на него после финала ЧМ-2022

3 января 2023, 22:51
3

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро вспомнил, как Лионель Месси был недоволен его поведением после финала ЧМ-2022.

«Я много пил, но не закусывал. Мы выиграли чемпионат мира. И я думал, если со мной что-то случится, пусть это случится там. Лео был зол и повторял, чтобы я остановился. Но как это сделать? Мы стали чемпионами мира и были так счастливы», – цитирует Агуэро Goal.

  • Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти.
  • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Агуэро Серхио
Комментарии (3)
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portero
1672807715
Аргентинское вино супер, его можно пить не закусывая.....
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jek718875
1672822609
Алкаш-тихушник, как я
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Добрый Бобер
1672824181
Повод, конечно, достойный, но если есть проблемы с сердцем - бухать нельзя.
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