«Лео был зол и просил меня остановиться». Агуэро объяснил, почему Месси злился на него после финала ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро вспомнил, как Лионель Месси был недоволен его поведением после финала ЧМ-2022.

«Я много пил, но не закусывал. Мы выиграли чемпионат мира. И я думал, если со мной что-то случится, пусть это случится там. Лео был зол и повторял, чтобы я остановился. Но как это сделать? Мы стали чемпионами мира и были так счастливы», – цитирует Агуэро Goal.

Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти.

Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

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