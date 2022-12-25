Осинькин: «У нас есть кандидаты, чтобы безболезненно заменить Пиняева»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал трансфер своего игрока Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Наш спортивный отдел готов к этой ситуации. У нас есть определeнные кандидаты. Мы хотим сделать всe, чтобы безболезненно заменить Пиняева. Понятно, что осенью это был яркий игрок нашей команды, продуктивный. Он реально прогрессировал на глазах, но жизнь не стоит на месте. Нам надо сделать всe, чтобы команда не зависела от потери одного человека», – сказал Осинькин.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупит Пиняева за 200 миллионов рублей.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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